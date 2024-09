Bursaspor ve Atış Grup, 2024-2025 sezonu için göğüs sponsorluğu için 22 milyon TL'lik anlaşmaya imza attı.BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde takımın göğüs sponsorunu tanıttı. Tanıtım toplantısına, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Bursaspor İkinci Başkanı Emir Çokçağlayan, Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, Yönetim Kurulu üyeleri; Yavuz Büber, Mesut Yılmaz ve Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Testicioğlu katıldı.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Bursaspor ekibi ve Atış Grup yetkilileri, açıklamalarda bulundu. Toplantıda ilk olarak söz alan Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi göreve geldiğimiz üç aylık sürede, yoğun mücadeleler neticesinde öncelikle transfer tahtasının açılması, akabinde ağırlıklı olarak üst liglerden yapılan transferler, yeni teknik heyetimizin kurulması, altyapıdaki yeni yapılanma sürecimiz, Yanındayım kampanyamız, sponsorluk anlaşmaları, kalıcı gelir projelerimiz, stadyum ve diğer alanlarda başladığımız fiziki mekan iyileştirmeleri derken yoğun bir mesai sürecini geride bıraktık. İdari, mali ve sportif alanda yaptığımız bu yatırımlar devam ederken, artık sezonun yarın başlayacak olmasıyla Bursaspor’umuz için ait olduğumuz yere yolculuğumuz emin adımlarla başlayacak. Bugün bu toplantıyı gerçekleştirme amacımız, 2024-2025 sezonu A takımımızın ve altyapı takımlarımızın forma göğüs sponsorluğu tanıtımıdır. Bursalılar olarak yakından tanıdığımız Atış Grup, sadece yaptığı kaliteli ticari projelerle değil, sosyal sorumluluk ve spora destek projelerinde de her zaman var olmuştur. Bu vesileyle, başta Atış Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüsamettin Atış, Atış Grup CEO’su Sayın Ahmet Atış ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Metin Atış olmak üzere, tüm Atış Grup ailesine teşekkür etmek istiyorum. Ülkece ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bu süreçte, hem Yanındayım kampanyamıza büyük bir destek sağlayarak hem de göğüs sponsorluğumuza 22 milyon TL’lik büyük katkıları, yeniden diriliş meşalesini yaktığımız bu dönemde çok anlamlıdır! Ben, bu anlaşmanın hem Bursaspor’umuz hem de değerli Atış Grup ailesi için hayırlı, bereketli olmasını ve uzun yıllar devam etmesini diliyorum."

"ŞEHİR OLARAK OMUZ OMUZA VERMEKTİR"

Enes Çelik'in ardından konuşan Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, "Biz Atış Grup olarak bu şehirde doğduk, bu şehirde büyüdük, gücümüzü de ilhamımızı da bu şehirden alıyoruz.Tıpkı Bursaspor gibi. Biliyoruz ki Bursaspor beş amatör kulübün bir araya gelmesiyle oluşmuş bir futbol kulübü yani bir güçler birliği. Temelinde omuzdaşlık ve birlik olguları var. 2010 yılındaki şampiyonluğun temelindeki unsurlardan biri de buydu. Şehir olarak omuz omuza vermek, bir olmaktı. Atış Grup olarak bu şehrin en büyük markalarından biriyiz. Birlikte büyüdüğümüz bu şehre olan bağımızı, spordan, kültür-sanata, sosyal projelerden, eğitime kadar yaşamın her alanına verdiğimiz desteklerle güçlendiriyoruz. Motor sporlarından, paralimpik sporlara kadar uzanan geniş bir yelpazede, spora her zaman destek veriyoruz. Verdiğimiz desteklerle şehrimizin en uzun soluklu organizasyonlarından olan Yeşil Bursa Rallisi devam edebilmesi için katkı sağlarken, şehir festivallerine ve sanata destek veriyoruz. Bugün de şehrimizin en önemli markalarından Bursaspor ile yapacağımız forma sponsorluğunun heyecanını yaşıyoruz. Arkasında olduğumuz her işi istikrar ve başarıyla taçlandırmanın güveniyle bu işe soyunduk. Bursaspor yeni bir döneme giriyor. Uzun süredir kapalı olan transfer tahtamız açıldı, yeni ve iddialı bir başkan olan Enes Çelik ile kolları sıvadık ve Atış olarak tüm gücümüzü bu ivmenin arkasına koyuyoruz." dedi.

HEDEF SÜPER LİG

Bursa'da yeniden Süper Lig kutlamaları olacağına inandıklarını dile getiren Atış, "Bu kutlamalarda formamızın göğsünde Bursalı bir marka olan Atış yazıyor olacak ve biz de gurur duyacağız hem takımımızla hem desteğimizle hem şehrimizle. Uzun vadedeki sonucu şampiyonluk olacak bu göğüs sponsorluğu anlaşması, spora, şehrimize ve Bursaspor’a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bursaspor kaptanları Ahmet İlhan Özek ve Muhammet Demir’in de katılımıyla günün anısına fotoğraf çekimi gerçekleştirildi