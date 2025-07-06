İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, Şenlikköy Mahallesi’nde yaklaşık 12 yıldır çözüm bekleyen yol sorununu çözdü. Adakale Sokak boyunca yürütülen çalışmalarda bölgeye bin 300 ton asfalt döken ekipler, yaklaşık 5 bin 500 metrekarelik alanı baştan sona yeniledi.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, altyapı ve ulaşım konusundaki iyileştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şenlikköy Mahallesi’nde yürütülen asfalt kaplama çalışmalarıyla bölge sakinlerinin uzun yıllardır yaşadığı yol sorununa kalıcı bir çözüm getirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 675 metre uzunluğundaki Adakale Sokak’ta gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 1300 ton asfalt kaplama işlemi yapıldı. Yaklaşık 5500 metrekarelik bir alanı kapsayan yenileme süreciyle birlikte hem araç trafiğinde hem de yaya ulaşımında önemli bir rahatlama sağlandı.

“YOLLARIMIZI TEK TEK YENİLİYORUZ”

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, ekiplerle birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek hem teknik süreç hakkında bilgi aldı hem de vatandaşlarla sohbet etti. Ovalıoğlu, yapılan gözlem çalışmaları ile ihtiyaç duyulan bölgelerde yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.

Başkan Ovalıoğlu, “Şenlikköy Mahallemizde vatandaşlarımızdan yolun durumu hakkında talepler geliyordu. Planlamamızı tamamlayıp 1300 ton asfaltla bu ihtiyacı karşıladık. Yaklaşık 5500 metrekarelik bir alan artık hem modern hem güvenli bir ulaşıma sahip. Bu çalışma yalnızca Adakale Sokak’la sınırlı kalmayacak. Bakırköy genelinde tüm yollarımızı tek tek elden geçiriyoruz. Amacımız ilçemizin her noktasında konforlu ve sürdürülebilir bir kent yaşamı sunmak” dedi.

Yol çalışmalarının ardından bölge sakinleri ve esnaflar, sorunlarının çözüme kavuşmasından dolayı çok memnun olduklarını söyleyerek rahat bir nefes aldıklarını ifade etti.