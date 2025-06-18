İstanbul Bakırköy Belediyesi, gastronomi turizmine katkı sağlamak ve yeme içme kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla ilk kez “Gastro Bakırköy” festivalini düzenliyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Gastro Bakırköy, 19 – 29 Haziran tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Festival, zengin içerikleriyle gastronomi meraklılarına unutulmaz bir deneyim sunacak. Yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelerin yanı sıra ünlü şeflerin ve yazarların katılım göstereceği etkinlikte, atölyelerden halk danslarına, söyleşilerden ödüllü yarışmalara kadar birçok etkinlik yer alacak. Festival boyunca kurulacak olan lezzet stantları her gün 10.00 – 22.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

SEVİLEN ŞEFLER BU FESTİVALDE

Gastronomi festivalinin startının sevilen yazar Sahrap Soysal ile verilmesinin yanı sıra, 21 Haziran Cumartesi günü Kaburgacı Yaşar Usta en lezzetli kebapları Bakırköylülerle birlikte yapacak. 23 Haziran Pazartesi günü, aşçı Aslı Turan mevsime uygun yaz pastası, limonata ve reyhan şerbeti yapımının püf noktalarını anlatacak. İçecek kültürünün de işleneceği festivalde, 25 Haziran Çarşamba günü Adil Baş ve eşi barista soğuk kahve yapımı ve tadımı üzerine bir etkinlik gerçekleştirecek. 26 Haziran Perşembe günü ise; uluslararası ödüllere sahip olan şef Vedat Başaran’ın katılımıyla düzenlenecek “Türk Mutfağı Kültürü” söyleşisi ve atölye programının ardından, diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu “Türk Mutfağı ve Sağlık” isimli bir söyleşi gerçekleştirecek. Şef Uğurcan Ügümi’nin 27 Haziran Cuma günü söyleşisi ve yemek yapımıyla devam eden program, 28 Haziran Cumartesi günü Celil Usta’yı ağırlayacak.

AÇILIŞI BAŞKAN OVALIOĞLU VE SAHRAP SOYSAL YAPACAK

Festivalin açılışı, 19 Haziran Perşembe günü saat 17.00’de Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ile ünlü gastronomi yazarı Sahrap Soysal’ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak. 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan Sağlıklı Besinler söyleşisine eşlik edecek olan Başkan Ovalıoğlu, Kaburgacı Yaşar Usta ile birlikte içli köfte yapacak.