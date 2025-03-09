İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yerel belediye, Ramazan için hazırladığı etkinliklerde çocuklar için birbirinden eğlenceli tiyatro ve oyunlar gerçekleştiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayında Bakırköy Belediyesi, her yaştan ve her kesimden vatandaşa hitap edecek etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Ramazan etkinliklerinde çocuklar için eğlence ve heyecan dolu programlar yapılıyor.

İspirtohane Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde, Osmanlı’dan günümüze uzanan Ramazan klasikleri arasında yer alan Geleneksel Türk gölge oyunu olan Hacivat ve Karagöz tiyatro oyunu sergilendi.

Hacivat ile Karagöz’ün eğlenceli atışmaları minik izleyicilere kahkaha dolu dakikalar yaşattı.

Vantrolog, jonglör ve sihirbazlık gösterileriyle de heyecan dolu anlar yaşayan minik izleyicilere, patlamış mısır, şeker macunu ve pamuk şekeri de ikram edildi.