Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediyeye bağlı huzurevlerini ve Alzheimer Hasta Konuk Evi'ni ziyaret etti. Yaşlıları 'kentin hafızaları' olarak nitelendiren Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'deki sosyal belediyecilik anlayışının altını çizdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası ve geçmiş Ramazan Bayramı vesilesiyle belediyeye bağlı huzurevlerini ve Alzheimer Hasta Konuk Evi'ni ziyaret etti.

Gün boyu süren program kapsamında İzzet Şadi Sayarel Huzurevi, İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi ile Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konukevi'nde konaklayan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şadi Özdemir, her durakta büyük bir sevgiyle karşılandı.

Başkan Şadi Özdemir'e ziyaretlerinde Başkan Yardımcısı Bukle Erman ve eşi Nuray Özdemir de eşlik etti.

'SİZLER BU KENTİN HAFIZALARISINIZ'

Ziyaretleri sırasında huzurevi sakinlerine hitap eden Başkan Özdemir, huzurevi sakinlerinin kentin gelişimindeki katkılarına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: 'Sizler bu şehre, bu kente büyük emekler verdiniz. Bu kentin iyileşmesine, gelişmesine hepinizin ciddi katkıları var. Bu kentin aslında hafızalarısınız. Yaşanmışlıklarınız var, tecrübeleriniz çok kıymetli. Hayatlarınızın bu dönemini daha güvenli ve keyifli geçirmeniz için biz de elimizden geleni yapmaya, çalışmaya devam ediyoruz.'

HALKIN PARASIYLA HALKA HİZMET

Nilüfer Belediyesi'nin yaşlı bakım merkezleri modelinin Türkiye'de örnek teşkil ettiğini de belirten Başkan Şadi Özdemir, kaynakların kullanımına dair net bir mesaj verdi: 'Bizim huzurevlerimiz Türkiye'de tek ve örnek. Bizler Nilüfer halkının parasıyla halka hizmet ediyoruz. Bunun adı halkçı belediyeciliktir' dedi.

Başkan Şadi Özdemir, belediye olarak temel hedeflerinin yaşlıların bağımsız ve sağlıklı bir yaşam sürmesi olduğunu belirterek; 'Esas olan sizlersiniz. Esas olan sizin sağlığınız, sizlerin başkalarına ihtiyaç olmaksızın ayakta kalabilmeniz ve hayatınızın bundan sonraki dönemini mutlu, huzurlu şekilde geçirmeniz' diye konuştu.

ŞARKILAR VE ŞİİRLER İLE KEYİF DOLU ANLAR

Ziyaretin ikinci durağı olan İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'nde ise eğlenceli anlar yaşandı. Başkan Şadi Özdemir, burada huzurevi sakinleriyle birlikte sevilen şarkıları seslendirdi ve okunan şiirlere eşlik etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Şadi Özdemir, sakinlerle tek tek ilgilenerek taleplerini not aldı.

Ziyaretlerin sonunda Yaşlılara Saygı Haftası onuruna hazırlanan pastalar huzurevi sakinleri ile birlikte kesildi. Torun sevgisinden sosyal dayanışmaya kadar pek çok konuda sakinlerle dertleşen Başkan Şadi Özdemir, tüm büyüklere sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.