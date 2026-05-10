İstanbul Bakırköy Belediyesi tarafından Ataköy Emekliler Evi'nde düzenlenen Anneler Günü kutlama etkinliğinde anneler, çocuklar ve büyükanneler aynı sofrada buluştu.

İSTANBUL (İGFA) - Müzik dinletisinin gerçekleştirildiği etkinlikte Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu annelere çiçek dağıtarak Anneler Günü'nü kutladı.

Bakırköy Belediyesi, Anneler Günü kapsamında Ataköy Emekliler Evi'nde kutlama etkinliği düzenledi. Üç kuşağı bir araya getiren etkinlikte vatandaşlar keyifli vakit geçirirken, anneler için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Programa Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve annesi de katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Ovalıoğlu, çocuklar ve ailelerle bir araya gelerek Anneler Günü'nü kutladı. Başkan Ovalıoğlu, etkinlik alanındaki annelere çiçek dağıttı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen müzik dinletisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Katılımcılar müzik eşliğinde keyifli anlar yaşarken, çocuklar ve yaş almış bireylerin birlikte vakit geçirdiği program renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte kuşaklar arası dayanışma ve aile bağlarının önemine vurgu yapılırken samimi anlar yaşandı. Başkan Ovalıoğlu, 'Ataköy Emekliler Evimizde 3 kuşak bir araya geldik, Anneler Günümüzü kutladık. Annelerimiz; hayatın en güçlü bağı, en güvenli limanımızdır' ifadelerini kullandı.