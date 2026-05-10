Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Trafik Haftası kapsamında düzenlenen bisiklet turuna katıldı. Yüzlerce bisikletseverin katıldığı organizasyonda Demokrasi Meydanı'ndan Millet Bahçesi'ne kadar pedallar döndü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Trafik Haftası kapsamında düzenlenen bisiklet turuna yüzlerce bisikletli Demokrasi Meydanı'ndan Millet Bahçesi'ne kadar pedal çevirdi.

Turun startını veren Başkan Yusuf Alemdar, 'Bisiklet kullanımını teşvik etmek, toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak ve güvenli sürüş kültürünü yaygınlaştırmak adına gerçekleştirilen bu tür organizasyonların devamını gerçekleştireceğiz' dedi. Tur sonunda 54 şanslı kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi.

Bisiklet turunun startını ise Başkan Yusuf Alemdar verdi. Damalı bayrağı kaldırmadan önce Başkan Alemdar, bisikletin sağlıklı, çevreci ve güvenli bir ulaşım aracı olduğu belirterek bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

YOĞUN KATILIM

Renkli görüntülere sahne olan organizasyona Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, büyükşehir bürokratları, bisiklet severler, aileler ve çocuklar katıldı.

'BİSİKLET KULLANIMININ ARTMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Start öncesi konuşan Başkan Alemdar, 'Bisiklet yalnızca bir spor aracı değil, aynı zamanda sağlıklı, çevreci ve güvenli bir ulaşım alternatifidir. Bisiklet kullanımını teşvik etmek, toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak ve güvenli sürüş kültürünü yaygınlaştırmak adına gerçekleştirilen bu tür organizasyonların devamını gerçekleştireceğiz' dedi.

'HAFTANIN EN ANLAMLI ETKİNLİĞİ OLDU'

Trafik Haftasında birçok önemli organizasyon gerçekleştiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise, 'Spor ve bisiklet şehri Sakarya'dan bu güzel pazar gününde herkese selamlar. Bu güzel etkinliği düzenlediği için Yusuf başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Trafik Haftası münasebetiyle hafta içinde birçok önemli programlar gerçekleştirdik. Sonuncusu ve en anlamlısı bisiklet turumuz oldu' dedi.

Turun son durağı olan Millet Bahçesi'nde ise katılımcılar arasında gerçekleşen çekilişle 54 kişiye bisiklet hediye edildi.