Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, eğitim sürecinin tüm paydaşları yapay zekâ ve sürdürülebilirlik odaklı girişimcilik programı kapsamında bir araya geldi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ve eğitim sürecinin tüm paydaşlarını bir araya getiren 'Aileyle Öğreniyorum' çalıştayı gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) onayıyla hayata geçirilen 'Aile Katılımlı Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik Odaklı Girişimcilik Eğitim Programının Geliştirilmesi ve Karşılaştırılmalı Uygulaması: Sakarya ve Eskişehir Örneği' başlıklı proje kapsamında, İşletme Fakültesinde düzenlenen etkinlik, eğitimdeki farklı aktörlerin ortak meseleleri kendi perspektiflerinden değerlendirebilmeleri amacıyla kapsamlı bir platform sundu.

FARKLI PAYDAŞLAR İÇİN AYRI OTURUMLAR

Çalıştay kapsamında katılımcılar, dört ayrı sınıfa ayrılarak oturumlarını gerçekleştirdiler. Öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerden oluşan gruplar, çalıştay süresi boyunca kendi paydaş gruplarıyla ayrı sınıflarda eğitim süreçlerine dair görüş, öneri ve beklentilerini detaylı bir şekilde dile getirme fırsatı buldular.

Çalıştay oturumları; İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Balaban, Doç. Dr. Gözde Sezen Gültekin, Doç. Dr. Tuğba Koç, Dr. Öğr. Üyesi Kazım Mert, Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Kostak ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Koç'un moderatörlüğünde tamamlandı.

AİLE YILI VİZYONU VE TOPLUMSAL KATKI

Çalıştayın açılışında konuşan Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sima Nart, Aile Yılı vizyonuna dikkat çekerek projenin temel motivasyonunu paylaştı.

Gençlerin hem aileleri hem de toplumun geleceği için taşıdığı değere vurgu yapan Prof. Dr. Nart; üniversitenin topluma katkı sağlama misyonu doğrultusunda İşletme Fakültesi, Anadolu Üniversitesi ve Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla bu projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Nart, ailelerin sürece dâhil edildiği çok katılımlı bir modelle çocukların donanımlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

ÇOK PAYDAŞLI İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Sakarya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Atalay Gürbüz ise kurumunu temsilen yaptığı konuşmada, projenin geçen yıl başlayan başvuru ve olgunlaşma süreçlerine değindi.

Gürbüz, çok paydaşlı iş birliğinin öneminin altını çizerek eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyen bu tür akademik çalışmalarda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve emeği geçen ekiplere teşekkürlerini sundu.

YAPAY ZEKÂ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI EĞİTİM PROGRAMI

Çalıştayın ilerleyen bölümünde söz alan Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gözde Sezen Gültekin, programın işleyişi ve metodolojisi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Doç. Dr. Gültekin, ortaokul öğrencilerine yönelik özellikle yapay zekâ, girişimcilik ve sürdürülebilirlik alanlarında yenilikçi bir eğitim programı geliştirmeyi planladıklarını aktardı.

Bu kapsamda yöneticiler, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin ayrı sınıflara bölünerek kendi perspektiflerinden bir ihtiyaç analizi gerçekleştireceklerini söyleyen Doç. Dr. Gözde Sezen Gültekin, sahadan toplanacak verilerle gerçekçi adımlar atmayı hedeflediklerini vurguladı.