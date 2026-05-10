KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında özel bireyler için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda Büyükşehir tarafından çölyak hastaları için ilk kez glütensiz gıdalardan oluşan özel bir kahvaltı programı gerçekleştirilirken ayrıca görme engelli bireyler ve aileleri de kendileri için düzenlenen programda keyifli ve anlamlı bir gün geçirdi.

Programa katılan vatandaşlar da çok eğlendiklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Hafta kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler, Akyokuş Kasrı'nda çölyak hastaları için ilk kez düzenlenen glütensiz gıdalarla hazırlanan özel bir kahvaltı programı ile başladı.

Yine Akyokuş Kasrı'nda görme engelleri bireyler ve aileleri için düzenlenen program, katılımcıların hem sosyal ortamda buluşmasına hem de birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine vesile oldu.

Program sonrası görme engelli vatandaşlara beyaz baston hediye edilirken, çölyak hastalarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla yeşil balon uçurma etkinliği düzenlendi.

Etkinliklerde özel bireylerle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, şehirde yaşayan dezavantajlı ve engelli her bir birey için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirterek, 'Biz belediye olarak her konuda, elimizden gelen her alanda yanınızda olmaya gayret edeceğiz. Bu şehirde beraber yaşıyoruz. Sizlerin her sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Her zaman imkanlar ölçüsünde yanınızda olduğumuzun bilinmesini rica ediyorum' ifadelerini kullandı.

Günün devamında görme engelli vatandaşlar, Sosyal İnovasyon Ajansı'nda gerçekleştirilen Görme Engelliler Satranç Turnuvası'na katılarak hem kıyasıya mücadele etti hem de keyifli vakit geçirdi.

BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR

Necmettin Erbakan Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Yardımcısı ve Türkiye Görme Engelliler Derneği Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Çavdar da beyaz bastonun kendileri için önemine değinerek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve emeği geçen herkese beyaz baston hediyesiyle düzenlenen etkinlikler için teşekkür etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kandemir ise Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü faaliyetlerle her zaman engellilerin yanında olduğunu ifade ederek, Başkan Altay ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çölyak hastaları da düzenlenen kahvaltı programını çok beğendiklerini, sevdikleriyle keyifli bir gün geçirdiklerini ifade ederek, bu hastalığı taşıyan vatandaşları da unutmadıkları için Başkan Altay ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

ENGELLİLER HAFTASI BOYUNCA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştireceği çeşitli program ve etkinliklerle özel bireylerin yanında olmaya devam ederken, düzenlenecek faaliyetlerle toplumsal farkındalığın artırılmasına ve özel bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer almasına katkı sağlamayı amaçlıyor.