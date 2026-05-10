CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Anneler Günü'nde Manisa'nın değerli annelerini ziyaret ederek hayır dualarını aldı.

MANİSA (İGFA) - Anneler Günü dolayısıyla Manisa'da vefa ve hürmet dolu bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Anneler Günü vesilesiyle Manisa'nın değerli annelerini ziyaret ederek hayır dualarını aldı.

Ziyaretler kapsamında, erken yaşta yitirilen yol arkadaşlarının emanetleri olan anneler unutulmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Başkan Besim Dutlulu, merhum Ferdi Zeyrek'in annesi Gülten Zeyrek, merhume Gülşah Durbay'ın annesi Fatma Durbay ve merhum Güney Temiz'in annesi Zekiye Temiz'i evlerinde ziyaret etti. Heyet ayrıca, Genel Başkan Özgür Özel'in annesi Şükran Özel'in de elini öperek gününü kutladı.

'ANNELERİMİZİN DUASI HER ŞEYDEN KIYMETLİ'

Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, annelerin toplumdaki eşsiz yerine vurgu yaptı. Başkan Dutlulu, 'Annelerimizin duası, sevgisi ve emeği bizim için her şeyden kıymetli. Bu anlamlı günde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte, aramızdan zamansız ayrılan yol arkadaşlarımızın kıymetli annelerini ve Sayın Genel Başkanımızın annesini ziyaret ettik. Onların hayır dualarını almak bizim için büyük bir onur' dedi.

VEFA VE RAHMET MESAJI

Başkan Dutlulu, yayımladığı mesajda tüm annelerin gününü kutlayarak şu ifadeleri kullandı: 'Bizlere emek veren, sevgisini esirgemeyen tüm annelerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Ebediyete uğurladığımız annelerimize Allah'tan rahmet, yaşayan tüm annelerimize ise sağlık, huzur ve mutlu ömürler diliyorum. Zamansız yitirdiğimiz tüm yol arkadaşlarımızı da bu vesileyle bir kez daha özlemle anıyoruz. Anneler Gününüz kutlu olsun.'

Manisalı annelerin büyük bir ilgi ve samimiyetle karşıladığı ziyaretler, çekilen hatıra fotoğrafları ve edilen duaların ardından sona erdi.