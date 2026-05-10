Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal hayattaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen özel bir merkezi anlamlı günde hizmete alıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Bu kapsamda Vinsan'da kapılarını açan Anne Şehir Yaşam Merkezi'nin tanıtım etkinliği, Anneler Günü'nde annelerin yoğun katılımıyla anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

ANNELER GÜNÜ'NDE ANLAMLI TANITIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik İzmit Vinsan Tesisleri'nde hayata geçirdiği Anne Şehir Yaşam Merkezi'nin tanıtım programı, Anneler Günü'nde anlamlı ve duygu yüklü bir buluşmaya sahne oldu. Toplumun temel taşı olan annelerin yaşamına dokunmayı amaçlayan merkezin açılış törenine Kocaelili anneler yoğun ilgi gösterdi. Çocuklarıyla birlikte programa katılan anneler, alanda hem sıcak hem de renkli görüntüler oluştururken, Anneler Günü'nün manevi atmosferi törene ayrı bir anlam kattı.

GÖNÜLLERE DOKUNAN BULUŞMA NOKTASI

Etkinlik alanını dolduran anneler, kendileri için hazırlanan bu özel yaşam merkezini yakından inceleme fırsatı bulurken, alanda gerçekleştirilen atölye ve etkinliklerde keyifli vakit geçiriyor. Program boyunca oluşan yoğun kalabalık, Kocaelili kadınların projeye duyduğu ilgi ve beğeniyi gözler önüne sererken, merkezin yalnızca bir yaşam alanı değil, aynı zamanda gönüllere dokunan bir buluşma noktası olacağını ortaya koydu.

MÜZİK EŞLİĞİNDE DOYASIYA EĞLENDİLER

Anne Şehir Yaşam Merkezi'nde gün boyu devam eden etkinlikler kapsamında Hasan Kılınçer ve Hüseyin Ayaz tarafından sahnelenen 'Anne Ritmi' koreografi gösterisi gerçekleştirildi. Ritim ve dansın uyum içinde buluştuğu gösteri, program alanını adeta coşkuya boğdu.

Müziğin temposuna eşlik eden kadınlar, sahnedeki enerjik performansı ilgi ve heyecanla takip etti. Çocukların da ritme ayak uydurduğu anlar renkli görüntülere sahne olurken, annelerin yüzlerindeki tebessüm programa ayrı bir anlam kattı.

KADINLARIN GÜCÜYLE ŞEKİLLENEN BİR ŞEHİR VİZYONU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan güçlenmesini, aile yapısının korunmasını ve çocuk ile gençlerin gelişiminin desteklenmesini amaçlayan vizyon projelerinden biri olarak öne çıkan Anne Şehir Yaşam Merkezi, kadınların sosyal hayata katılımını artırmasının yanı sıra anneler arasında güçlü bir dayanışma köprüsü kurmasını hedefliyor.