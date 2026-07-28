Mahalle konserleri ve yazlık sinema gösterimleriyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını müzik ve sinemayla buluşturmaya devam ediyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında 'Mahallemde Konser Var' konserleri ve Yazlık Sinema Günleri, kent merkezi ile ilçelerde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Haziran sonunda başlayan 'Mahallemde Konser Var' etkinliklerinde bugüne kadar Müslüm Ateş, Aysel Yılmaz, Emine Yavuz, Nizamettin Safa, Faruk Lök, Yusuf Şimşek, Fırat Dündar, Bulut ve Burak Sesli vatandaşlarla buluştu.

Program kapsamında 27 Temmuz'da Bertan Ayana, Ömer Özmimar İmam Hatip Lisesi'nde sahne alarak merkez ilçelerdeki konser programını tamamlayacak.

KONSERLER İLÇELERDE DEVAM EDECEK

Ağustos ayı boyunca Karkamış, Nizip, İslahiye, Nurdağı, Araban, Yavuzeli ve Oğuzeli'nde düzenlenecek ücretsiz konserlerle sanatçılar vatandaşlarla buluşmayı sürdürecek.

Ağustos konser takviminin ilk durağı 4 Ağustos 2026 Salı günü Karkamış olacak. Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilecek konserde Emre Tabur sahne alacak. Program, 5 Ağustos Çarşamba günü Nizip Millet Bahçesi'nde Hasan Çoban konseriyle devam edecek.

Konserlerin ikinci haftasında 11 Ağustos Salı günü İslahiye TOKİ 6 Şubat Meydanı'nda Mehmet Yakar, 12 Ağustos Çarşamba günü ise Nurdağı TOKİ 6 Şubat Meydanı'nda Mehmet Kalkan müzikseverlerle buluşacak.

Ağustos ayının üçüncü haftasında 18 Ağustos Salı günü Araban Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda Yılmaz Şencan, 19 Ağustos Çarşamba günü ise Yavuzeli Şehit İbrahim Solak İlkokulu'nda Okan Bayburt sahne alacak.

Programın son haftasında ise 25 Ağustos Salı günü Nizip Millet Bahçesi'nde Halil Polat, 26 Ağustos Çarşamba günü Oğuzeli Nar Düğün Salonu Bahçesi'nde Adnan Orhan konser verecek.