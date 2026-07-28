2026 TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılacak isimler kura çekimiyle belirlendi. Bilim ve gökyüzü tutkunları, 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde düzenlenecek etkinlikte bir araya gelecek.
ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK, 2026 Gökyüzü Gözlem Etkinliği için başvuru sonuçlarını açıkladı. Gök bilim meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılacak isimler, yapılan kura çekimiyle belirlendi.
Bu yıl 12-15 Ağustos 2026 tarihlerinde Afyonkarahisar'ın doğal ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Emre Gölü'nde düzenlenecek etkinlikte katılımcılar, uzmanlar eşliğinde gökyüzünü gözlemleme ve çeşitli bilimsel etkinliklere katılma fırsatı bulacak.
TÜBİTAK, kura sonucunda etkinliğe katılmaya hak kazanan adayları tebrik ederken, başvuru sonuçlarının 'gge.tubitak.gov.tr' adresi üzerinden sorgulanabileceğini duyurdu.