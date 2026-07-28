Bunlar da ilginizi çekebilir

Bu yıl 12-15 Ağustos 2026 tarihlerinde Afyonkarahisar'ın doğal ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Emre Gölü'nde düzenlenecek etkinlikte katılımcılar, uzmanlar eşliğinde gökyüzünü gözlemleme ve çeşitli bilimsel etkinliklere katılma fırsatı bulacak.

ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK, 2026 Gökyüzü Gözlem Etkinliği için başvuru sonuçlarını açıkladı. Gök bilim meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılacak isimler, yapılan kura çekimiyle belirlendi.

2026 TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılacak isimler kura çekimiyle belirlendi. Bilim ve gökyüzü tutkunları, 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde düzenlenecek etkinlikte bir araya gelecek.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.