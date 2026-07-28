Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin alışveriş ve hizmet alımında karşılaşabilecekleri haksız uygulamalara karşı önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık, restoranlarda menü ve ek ücret uygulamalarından marketlerde etiket fiyatına kadar birçok konuda tüketicilerin yasal haklarını hatırlattı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, vatandaşların alışveriş süreçlerinde doğru bilgilendirilmesini sağlamak, haksız uygulamaların önüne geçmek ve şeffaf ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla tüketicilerin sahip olduğu temel haklara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis ücreti, masa ücreti, kuver veya benzeri adlarla, fiyat listesinde yer almayan herhangi bir ilave ücretin talep edilemeyeceğini vurguladı. Bahşişin ise tamamen tüketicinin isteğine bağlı olduğu ve gönüllülük esasına dayandığı belirtildi.

Açıklamada, işletmelerin menülerini yalnızca QR kod aracılığıyla sunamayacağına dikkat çekilerek, dijital menünün yanı sıra tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerinin de bulundurulmasının yasal zorunluluk olduğu ifade edildi.

Market ve perakende satışlarda ise etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık bulunması halinde tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyatın uygulanacağı hatırlatıldı.

Ayrıca açıkta satılan ürünlerde ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığının (dara) fiyatlandırmaya dâhil edilemeyeceği, tüketicinin yalnızca ürünün net ağırlığı üzerinden ücret ödeyeceği kaydedildi.

'Haklarını bilen tüketici, adil ticaretin en güçlü destekçisidir' vurgusunu yapan Ticaret Bakanlığı, piyasalarda şeffaflığı ve dürüst ticareti güçlendirmeye yönelik denetim ve düzenlemelerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Bakanlık, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumaya ve güvenilir ticaret ortamını güçlendirmeye devam edeceğini bildirdi.