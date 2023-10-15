İsrail-Gazze arasındaki gerginlik 9. gününde de devam ediyor. İsrail'in sınıra 300 bin asker yığdığı Gazze'de kara harekatının her an başlaması bekleniyor. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Harekatın günlerdir başlamamasının sebebi belli oldu. İsrail tarafından, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 126 İsrailliyi rehin tuttuğu iddia edildi. Pentagon, ABD'nin İsrail'e karşı saldırgan eylemler yüzünden bölgeye ikinci uçak gemisini göndereceğini açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 329'a yükseldi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İSRAİL KARA HAREKATI NEDEN BAŞLAMADI?

İsrail haftabaşından beri kara harekatı dillendiriyor. Günler önce Gazzelilere 24 saat içerisinde güneye gidin çağrısı yapılmıştı ancak aradan geçen günlere rağmen Gazze'yi kuşatan İsrail askerleri duvarı aşmadı.

New York Times'a konuşan İsrailli yetkililer harekatın olumsuz hava koşulları nedeniyle başlamadığını söyledi.

Hava şartlarının, kara birliklerine destek vermesi planlanan uçak pilotları ve insansız hava araçlarına (İHA) zorluk çıkaracağı belirtilen açıklamada, harekatın, birkaç gün ileriye alındığı iddia edildi.

Açıklamada, kara birliklerinin yanı sıra harekata tanklar, istihkamcılar ve komandoların da katılacağı kaydedilerek, karadaki askerlere, savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar ile kara ve denizden atılacak toplarla koruma sağlanacağı öne sürüldü.

HAMAS'IN 126 İSRAİLLİYİ REHİN ALDIĞI İDDİASI

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail ordusunun yoğun saldırı ve tam abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde tutulan 126 rehinenin ailesine haber verildiğini söyledi.

Sözcü Hagari, ayrıca ordunun Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen İsrail askerlerin sayısının 279 olduğunu belirtti.

İsrail basınında çıkan ve bazı raporlara dayandırılan haberlerde, Gazze'de esir alınan İsraillilerin sayısının 200 olarak tahmin edildiği duyurulmuştu.

"HAMAS, GAZZE’DEKİ TAHLİYELERİ ENGELLİYOR"

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hamas’ın Gazze Şeridi’nin güney kesimine giden Filistinlileri engellediği belirtildi. Hamas’ın yollarda barikat kurduğu belirtilen açıklamada, "Hamas, Gazze Şeridi sakinlerinin ana yollarda ilerlemesini zorlaştırıyor ve bu yollardan araçların geçişini engelliyor" ifadeleri kullanıldı.

BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Çatışmaların başladığı günden bu yana Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsrailli öldü, 3 bin 436 İsrailli ise yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 114 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Buna göre, aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam 2 bin 329 kişi öldü, 9 bin 42 kişi yaralandı.