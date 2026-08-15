İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, Küçükçekmece Ön Arıtma Tesisi'nde yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ne yapılan deşarjların tamamını ileri biyolojik atık su arıtmaya tabi tutmak amacıyla tesisin kademeli olarak devre dışı bırakılacağını bildirdi. Tesisin atık su yükü, kapasiteleri artırılan Ambarlı ve Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerine aktarılacak.

İSTANBUL (İGFA) - İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, Küçükçekmece Ön Arıtma Tesisi'nde gerçekleşen saha incelemesinde İstanbul'un atık su yönetimi, aşırı yağışlardaki taşkın riskleri ve altyapıyı zorlayan çevresel etkenlere ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE'NİN ALANINDAKİ EN BÜYÜK ARITMA TESİSİNİ DEVREYE SOKACAĞIZ

2003 yılında devreye alınan Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi'nin 2010'lu yıllarda ileri biyolojik dönüşümünün planlandığını ancak süreç içerisinde bu yatırımdan vazgeçilerek yeni bir stratejiye geçildiğini belirten Solmaz, İSKİ hedeflerini şu sözlerle aktardı:

'Birinci hedefimiz; Marmara'ya yapılan bütün deşarjların ileri biyolojik arıtmadan geçirilerek verilmesidir. Buradaki debi Ambarlı ve Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerimize aktarıldığında Marmara'da ileri biyolojik atık su arıtma tesisinden geçmeyen herhangi bir deşarjımız kalmayacak. Ataköy'de ikinci kademeyi bitirdik, üçüncü kademe çalışmaları başladı. Ambarlı'da ise yeni ihaleyi 600 bin metreküp olarak yapıyoruz. Böylece Ambarlı'yı toplamda 1 milyon metreküp kapasiteye ulaştırarak Türkiye'nin hatta belki de Avrupa'nın alanındaki en büyük arıtma tesisini devreye sokacağız.'