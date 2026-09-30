İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eyüpsultan'daki toplu açılışla lojistik merkezler, afet koordinasyon alanları ve hizmet binalarını hizmete aldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), altyapı dayanıklılığını ve operasyonel kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. İSKİ bünyesinde Avrupa Yakası'nda hayata geçirilen 6 yeni tesis, Eyüpsultan'daki İSKİ Genel Müdürlüğü Kampüsünde düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete açıldı.

Açılışla birlikte lojistik merkezler, afet koordinasyon alanları ve hizmet binalarının devreye girmesiyle, kriz ve afet anlarında hızlı müdahale kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

Törene; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Özmen, İBB Meclis üyeleri, İSKİ çalışanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda önce İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, ardından İBB Başkanvekili Nuri Aslan konuşma yaptı.

ASLAN: 'İSTANBUL'U AFETE HAZIRLIYORUZ'

Konuşmasında tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ilettiğini belirten Nuri Aslan, İSKİ'nin yatırımlarının yalnızca bugüne değil, İstanbul'un geleceğine dönük olduğunu söyledi. Aslan, İstanbul'da son yağışlarda büyük bir taşkın yaşanmadığını hatırlatarak, altyapı yatırımlarıyla kentin afete hazırlık kapasitesinin güçlendirildiğini ifade etti. İBB'nin sosyal destek programlarını da anımsatan Aslan, ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

İstanbul'un Türkiye ekonomisi açısından önemine dikkat çeken Aslan, önümüzdeki yıllarda altyapı ve üstyapı yatırımlarının artarak süreceğini söyledi.

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa ise konuşmasında İstanbul'un deprem ve afet gerçeğini dikkate alarak çalıştıklarını vurguladı. Başa, su ve atıksu hizmetlerinin afet sonrasında sürdürülebilmesi için boru, vana, ekipman ve araçların doğru noktalarda hazır bulunmasının kritik olduğunu belirtti. Bu kapsamda, altyapının yanı sıra onu ayakta tutacak lojistik sistemin de güçlendirildiğini söyledi.

2019'dan bu yana Anadolu ve Avrupa Yakası'nda lojistik merkezler kurduklarını belirten Başa, bugün hizmete alınan alanların yalnızca depolama değil, aynı zamanda afet ve acil durumlarda koordinasyon merkezi olarak da kullanılacağını ifade etti.

TOPLAM YATIRIM YAKLAŞIK 500 MİLYON LİRA

Başa'nın verdiği bilgiye göre, Avrupa Yakası'nda toplam 6.600 metrekare sundurma alanı ve 2.500 metrekare kapalı lojistik merkez alanı İSKİ'ye kazandırıldı. Bugün açılışı yapılan yatırımların toplam maliyetinin yaklaşık 500 milyon lira olduğunu belirten Başa, bunun içinde lojistik merkezleri, sağlık hizmet binası, afet durumunda kullanılacak koordinasyon alanları yer aldığını kaydetti.

İSKİ Kampüsü içinde hizmete giren Sağlık Hizmet Binası, kurum çalışanlarının sağlık hizmetlerine tek çatı altında erişimini sağlayacak. Binada iş yeri hekimliği, diş hekimliği, eczane, acil yardım ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilecek. Program sonrasında davetlilerle toplu fotoğraf çekimi yapıldı.