Giresunlu İş İnsanı Yakup Pala 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlerde Ak Parti’den milletvekili adaylığı için aday adaylığı başvurusu yaptı.

Giresun Camiasında tanınmış bir isim olan Yakup Pala, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı’na İstanbul İkinci Bölge’den Milletvekili adayı olmak için başvurusunu yaptı. Giresunluların yoğun bir nüfusa sahip olduğu Eyüpsultan ilçesinin eski adı Giresun Mahallesi olan Yeşilpınar Mahallesinde doğup büyüyen Yakup Pala’nın adaylığı Giresun ve Eyüpsultan’da heyecan yarattı.

Başvurusunun ardından basın mensuplarına açıklama yapan Giresunlu İş İnsanı Yakup Pala açıklamasına Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremlerde hayatını kaybedenlere baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyerek başladı.

Pala, “Öncelikle yüzyılın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremlerde hayatını kaybedenlere baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bugün Ak Parti İstanbul İl Başkalığına gelerek 28. Dönem Milletvekili aday adaylığı başvurumu yaptım. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu karar ile seçim sürecine girmiş bulunmaktayız. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

AK Parti, asırlar öncesinden başlamış kutlu bir yürüyüşün, kutlu bir davanın mirasını omuzlarında taşıyan insanların partisidir.

Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde, 21 yıl boyunca partimiz birçok önemli başarıya imza atmış ve bundan sonrada atacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünün de Türkiye Yüzyılının en önemli seçiminde yine büyük bir başarı sağlayacaktır.

21 yıldır devam eden Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının sağladığı faydalar, milletimiz için attığı adımlar sayesinde ülke olarak elde ettiğimiz kazanımlar ortadadır.

Bu kazanımların devamı yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu seçimlerde de devam edecektir. Cumhuriyetimizin 100. Yılını Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gireceğiz.

Aziz milletimize, Giresunlu, Eyüpsultanlı hemşerilerimize hizmet etmek için bu kutlu davada yola çıktık. Rabbim ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olanı bize nasip etsin. İnşallah birlikte başaracağız” dedi.

Yakup Pala Kimdir?

Yakup Pala, 15 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da doğdu. Aslen Giresun Alucralıdır. İlk ve ortaokulu Eyüp Feridun Tümer İlköğretim Okulunda okudu. Liseyi Alibeyköy Teknik Meslek Lisesinde tamamladı. Üniversite eğitimi halen devam etmekte olup iyi derecede İngilizce ve Rusça dili bilmektedir.

Çalışma hayatında ise ülkemizin önde gelen holdinglerinden olan Erdemoğlu Holding’e bağlı Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketinde başladı.

Daha sonra kendi şirketi olan Pala Otelcilik Yat Kiralama İnşaat Güvenlik ve Medya Şirketini kurarak turizm sektöründe girdi.

Yakup Pala’nın Fethiye’de ve İstanbul’da olmak üzere iki doğa oteli bulunmaktadır. Ayrıca Fetiye ‘de aktif olarak yat kiralama işi de yapmaktadır.

Yakup Pala 2020 yılında pandeminin etkisiyle yeni bir sektöre atılmıştır. Çatalca’da büyük bir fabrika kurarak Tiny House Römörk üreticiliğine başlayarak ülke ekonomisine istihdam olanağı yaratmıştır.

Yakup Pala birçok sosyal projede yer alıp her zaman arka planda kalmayı tercih etmiş yardımsever bir iş insanıdır.

Siyasal olarak kendisini her zaman milliyetçi ve muhafazakâr olarak ifade etmiştir.