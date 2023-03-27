Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı ve Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı İrfan Uzun, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusuna istinaden, YSK’ya itiraz dilekçesi sundu.

Yaptığı açıklamada “Yasaları hiçe sayan bir cumhurbaşkanı adayı olamaz” dedi.

Sözlerine devam eden Sayın Uzun “YSK kanunları görmezden gelerek, yasal sürecin bitmesine ve kanuna uygun olmamasına rağmen, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunu kabul etmiştir. Anayasamızda, açık ve net belirtildiği üzere, bir kişi 2 dönemden fazla cumhurbaşkanı seçilememektedir. Kaynak direk anayasanın 101 ve 116. maddeleridir. Devletin bünyesindeki, tüm kurum, kuruluşlar ve vatandaşlar bu anayasaya tabidir ve hiçbir kişi veya kurum için anayasadaki maddeler değişiklik gösteremez.

Bununla birlikte, anayasanın 10. maddesine göre, herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Yani, YSK, anayasayı yok saymaktadır.” ifadelerinde bulundu.