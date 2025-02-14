ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca terörist neredeyse hedef orası oluyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK unsularının Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiği duyuru
Bakanlık yazılı açıklamasında, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğini yineledi.
Kaynak: igf