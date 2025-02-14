Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlık yazılı açıklamasında, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğini yineledi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK unsularının Irak ’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye 'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiği duyuru

ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca terörist neredeyse hedef orası oluyor.