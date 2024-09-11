Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiğini açıklandı. 

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceklerinin altı çizildi.

Kaynak: igf