Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Terörü kaynağında yok etmekte azimli ve kararlı faaliyetlerini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1891408523759694056

Son faaliyete ilişkin paylaşımda bulunan Milli Savunma Bakanlığı, "Mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.