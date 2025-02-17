Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Terörü kaynağında yok etmekte azimli ve kararlı faaliyetlerini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1891408523759694056

İzmir'de “Bornova ve Afetlere Karşı Mücadele Çalıştayı” düzenlendi İzmir'de “Bornova ve Afetlere Karşı Mücadele Çalıştayı” düzenlendi

Son faaliyete ilişkin paylaşımda bulunan Milli Savunma Bakanlığı, "Mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: igf