CHP İpsala İl Genel Meclis Üyeleri Cevdet Kurt ve İsmail Aliş, Kumdere köyünde süt inekçiliği işletmesini ziyaret ederek, artan maliyetler nedeniyle süt fiyatlarının güncellenmesi gerektiğini vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP İpsala İl Genel Meclis Üyeleri Cevdet Kurt ve İsmail Aliş, İpsala’nın Kumdere köyünde Bülent Erdoğdu’ya ait süt inekçiliği işletmesini ziyaret ederek sektörün sorunlarını dinledi. Üretici Erdoğdu, ailece çalıştıkları işletmede hayvan yemini kendi tarlalarından sağladıklarını, ancak dışarıdan yem alınması durumunda zarar edeceklerini belirterek, “Süt fiyatları güncellenmeli” dedi.

CHP'li üyeler Kurt ve Aliş, yaptıkları açıklamada, süt inekçiliğinin son iki yılda büyük zorluklar yaşadığını vurguladı.

8 ay önce süt fiyatları revize edildiğinde yem çuvalının 550 TL, mazot litresinin 40 TL olduğunu anımsatan CHP'li İl Genel Meclis Üyeleri, "Şimdi yem 720 TL, mazot 55 TL oldu. Üreticiler zarar ediyor. Çoğu 50 yaş üstü olan bu üreticiler işi bırakırsa ne yapacak? Bakanlık acilen fiyat güncellemesi yapmalı” diye konuştular.

Üreticilerin işletmelerini kapatması halinde Türkiye’nin süt ve et ihtiyacının ithalata bağımlı hale geleceği uyarısında bulunan meclis üyeleri, "Bu işi yapan kişiler zaten en genci 50 yaşın üstündedir. Bu üreticiler bu işi bugün bıraksa ne iş yapacaklar, hangi fabrika işyeri alacak çalışmaya. Bakanlık, Sektör yetkilileri biran önce fiyatların güncellenmesi için çalışma yapmalıdır. Üreticiler işletmelerini istemeyerekte olsa kapatırsa, Ülkemizin süt ve Et ihtiyacı sadece ithale mecbur kalırız, ozamanda bugün içtiğimiz sütün, yediğimiz peynir ve yoğurdun fiyatı katlanır" ifadelerini kullandılar.