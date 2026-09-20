Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yaya alanlarında vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde hareket edebilmesi için bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Hürriyet Caddesi ile Sekapark'ta zamanla yerinden oynayan, çöken veya hasar gören kaldırım taşları ve parke kaplamalar yenileniyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yürüyüş güzergâhlarında gerçekleştirdikleri kontrollerin ardından gerekli bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Bu kapsamda yerinden oynayan kaldırım taşları yeniden sabitlenirken, kırılan ve kullanılamayacak durumdaki parke taşları sökülerek yenileriyle değiştiriliyor. Zemin bütünlüğünün bozulduğu noktalarda gerekli düzeltmeler yapılarak yürüyüş alanlarının daha güvenli ve konforlu hale gelmesi sağlanıyor. Yaya geçişini olumsuz etkileyebilecek kot farklılıkları ve zemin bozulmaları da giderilirken, çevredeki bordür ve taş kaplamalarda ihtiyaç duyulan bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

GÜVENLİ VE KONFORLU YÜRÜYÜŞ

Gün içerisinde binlerce vatandaşın kullandığı yürüyüş yollarında yapılan bu çalışmalar, özellikle zemindeki bozulmaların yayaların takılmasına veya düşmesine neden olabilecek durumların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor. Düzenli bakım sayesinde vatandaşların yürüyüş güzergâhlarını daha rahat ve güvenli kullanmaları sağlanıyor.

KENT ESTETİĞİNE DE KATKI SAĞLIYOR

Yapılan bakım ve onarım çalışmaları yalnızca güvenliği değil, kent estetiğini de destekliyor. Hasarlı ve düzensiz görünen zeminlerin yenilenmesiyle yürüyüş yollarının daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşması sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaya yollarında oluşabilecek deformasyonları belirlemek ve vatandaşların kullanımını aksatmadan gidermek amacıyla bakım ve onarım çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor. Böylelikle kent sakinlerinin her gün kullandığı alanlarda küçük gibi görünen ancak günlük yaşam konforunu doğrudan etkileyen sorunlara hızlı şekilde müdahale ediliyor.