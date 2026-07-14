İzmir Büyükşehir Belediyesi, gebelik sürecinden itibaren ailelerin kapısını çalıyor. Uzman ekipler sağlık, beslenme ve gelişim desteği verirken yeni doğan bebekler de 'Hoş Geldin Bebek' paketiyle karşılanıyor.

İZMİR (İGFA) - Gözlerini İzmir'de dünyaya açan bebekler, anne karnından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini yanında hissediyor.

Hem annelerin hem de bebeklerin iyi olma halini desteklemek amacıyla pek çok çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İzmir95 Erken Çocukluk Birimi ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Hoş Geldin Bebek projesiyle anne ve bebeklere katkı sağlıyor. Ailelere gebeliğin 7. ayından başlayarak bebek bir yaşına gelene kadar ev ziyaretleri gerçekleştirilirken bu ziyaretlerde beslenme desteğinden emzirme danışmanlığına; ağız ve diş sağlığı desteğinden ilk yardım bilgilendirmelerine ve ev kazalarından korunmaya kadar pek çok konuda rehberlik sunuluyor. Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında ise yeni doğum yapan anneye, içinde bebek bezi, bebek şampuanı, bebek havlusu gibi ürünlerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın mesajının yer aldığı anı defterinin bulunduğu paket hediye ediliyor. İzmir95 ve Hoş Geldin Bebek desteklerinden yararlanan anneler, bu zor ama güzel süreçte verilen destek nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyor.

'İLK ANDAN İTİBAREN DESTEK VERİLDİ'

2 aylık Elif Ada'nın annesi Azime Cevahir, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuğumun gelişimi için ilk andan itibaren destek verdi. Bebek karnımdayken ne hissettiğimi sordular, doğduktan sonra nasıl emzireceğimi, nasıl besleneceğimi, bebeğin duygularını nasıl anlayacağımı anlattılar. Psikolog, diyetisyen, hemşire geldi, çok güzel eğitimler aldım. Ev kazalarına karşı ve ilk yardımla ilgili de bilgilendirildim. Ayrıca bebeğime hediye paketi de verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, hamileliğimden itibaren hem benim hem de bebeğimin daha sağlıklı olması için müthiş bir destek veriyor. Bu hizmeti tüm ailelerin almasını isterim. Biz ne kadar gelişirsek bebek de o kadar iyi ve mutlu hisseder. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden sadece bebeğimiz için değil, kendimiz için de destek alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne tekrar tekrar teşekkür ediyoruz' dedi.

2 haftalık Arya'nın annesi Rabia Bahadır da 'Hamileliğimden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ziyaretimize geliyor. Ziyaretlerde bize bilgiler verdiler, bebekle ilgili bazı konuları bize öğrettiler. Doğumdan sonra da bebeğimin gelişimi ile ilgili eğitimler verildi. Hoş Geldin Bebek paketi hediye edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Sayelerinde bilmediğimiz konuları öğrendik. Zor süreçte bize yardımcı oldular. Bu da bizim için faydalı oldu' diye konuştu.

BEBEKLERE 30 İLÇEDE 'HOŞ GELDİN' HEDİYESİ

0-3 ay arası bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere katkı sağlamak amacıyla başlatılan 'Hoş Geldin Bebek' paketi dağıtımı, Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılıyor. 30 ilçede devam eden proje kapsamında ailelere bebek bezi, bebek şampuanı, ıslak mendil, ağız temizleme mendili, bebek zıbın seti, banyo havlusu, alt açma örtüsü, bebek müslin örtü ve anı defteri bulunan bebek çantası desteği sağlanıyor.

'İyi bir başlangıç her çocuğun hakkı' düşüncesinden hareketle çalışmalarını sürdüren Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü İzmir95 Erken Çocukluk Birimi, 0-12 ay arasında Ev Ziyareti Temelli Ebeveyn Rehberliği Programı'na katılan ailelere gebeliğin 7. ayından başlayarak bebek bir yaşına gelene kadar ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Doğum öncesi 7, 8 ve 9. aylarda üç defa ve doğumdan sonra iki haftada bir olmak üzere bebek bir yaşına gelene kadar toplamda 27 defa aile ile görüşülüyor. Bu görüşmelerde ev ziyaretçileri bebeğin sağlıklı büyümesi için gerekli bilgilendirmeleri yapıyor, ailelere bebeğin gelişimini destekleyen oyunları ve kitapları tanıtıyor, önerilen etkinlikleri bebek ve anne ile birlikte gerçekleştiriyor. Ziyaretlerde, özellikle annelere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti de veriliyor.