Edirne'de CHP İpsala İlçe Yönetimi, İpsala’daki harman yerine köpek barınağı yapılacağı iddialarına tepki göstererek, vatandaşların endişelerini dile getirdi ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman’a harman yerinin kullanımıyla ilgili sorular yöneltti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP İpsala İlçe Yönetimi, İpsala Belediyesi’nin harman yerine sahipsiz hayvan geçici bakımevi yapacağı iddialarına karşı yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 28 Mayıs 2024’teki Belediye Meclis Toplantısı’nda, Kapucu Mahallesi’nde 405 ada 2 parsel ve 406 ada 1 parselin birleştirilerek 10 bin metrekarelik kısmının bakımevi için ayrılmasına karar verildiği, ancak vatandaşların harman yerine moloz dökülmesiyle buranın bakımevi yapılacağı endişesi taşıdığı belirtildi.

CHP İpsala İlçe Başkanı İsmail Göksu, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Solak ve Fulya Arabulan, harman yerinde inceleme yaparak moloz dökümünü doğruladı. Vatandaşlar, harman yerinin kullanımının engellenmesinden ve bakımevi yapılmasından kaygı duyuyor. CHP, Belediye Başkanı Mehmet Kerman’a, “Harman yerine mi bakımevi yapılacak? Çiftçiler hasat sonrası ürünlerini nereye dökecek?” sorularını yöneltti.