İpsala'da İpsala Polis Merkezi Amirliği tarafından yapılan uygulama sırasında bir araçta silah, mermi ve para ele geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 25 Haziran 2024 günü saat 22:30 sıralarında, Ipsala Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından Bayrambey Mahallesi Enez Caddesi üzerinde uygulama yapıldı. Uygulamada durdurulan araçta bulunan şüpheli YÖ'nün üzerinde yapılan aramada; 1 adet tabanca, 2 adet dolu mermi ve 181.200 TL para ele geçirildi.

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Olayla ilgili şüpheli Y.Ö. hakkında 6136 SKM Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında Suçlar suçundan adli soruşturma başlatıldı

Kaynak: igf