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Programın sonunda öğrencilere ikramlar yapıldı. Programa 1. Sınıf öğrencileri, Meslek Yüksekokulu yönetimi ve öğretim elemanları katıldığı öğrenildi.

Programda öğrencilere Üniversite, Meslek Yüksekokulu, Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminin kullanımı, Sınav Sistemi, Danışmanlık uygulaması, ve İpsala'nın tanıtımı yapıldı.

EDİRNE (İGFA) - 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında Meslek Yüksekokuluna yeni katılan 1. sınıf öğrenciler için oryantasyon programı düzenlendi.