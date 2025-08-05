Edirne İpsala’da eğitim camiasını şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin görevinden istifa etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzun yıllardır İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini sürdüren Salih Mehmet Engin’in, görevinden istifa etti.



Merhum Dursun Erdem’in 18 Şubat 2012’de vefatının ardından 14 Eylül 2012’de vekaleten, 10 Ocak 2017’de ise asaleten İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Müdür Engin, 13 yıla yakın süredir bu görevdeydi.

Alınan bilgiye göre, Müdür Engin’in bundan sonra Keşan'da görevine öğretmen olarak devam edeceği öğrenildi.