İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Trafik Haftası mesajında denetimlerin artırılmasıyla birlikte 2026'nın ilk 4 ayında ölümlü kazalarda ve can kayıplarında dikkat çekici düşüş yaşandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Trafik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, trafik güvenliğine yönelik çalışmaların somut sonuçlar verdiğini belirtti. Trafiğin yalnızca araçların değil, hayatların kesiştiği bir alan olduğuna dikkat çeken Çiftçi, sürücülerin büyük bir sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Bakan Çiftçi'nin paylaştığı verilere göre, 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında denetimler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarken, işlem yapılan araç sayısı yüzde 14,1 azaldı. Aynı dönemde ölümlü trafik kazalarında yüzde 17,8, günlük can kayıplarında ise yüzde 10 oranında düşüş kaydedildi. Elde edilen verilerin, alınan önlemlerin etkisini açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, 'Kural hayatı korur, ihmal ise telafisi olmayan sonuçlar doğurur' mesajını verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın önceliğinin cezai işlem uygulamak değil, kazaları önlemek ve can kayıplarını en aza indirmek olduğunu belirten Bakan Çiftçi, denetimlerin ve bilinçlendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. Sürücülere de çağrıda bulunan Bakan Çiftçi, trafikte sabır, dikkat ve sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, herkesin güvenli şekilde sevdiklerine kavuştuğu bir trafik düzeni temennisinde bulundu.