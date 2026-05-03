Bursa'da Osmangazi Belediyesi her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği istihdam buluşmalarıyla iş arayan vatandaşları iş sahibi yapmaya devam ediyor. Bir yenisi daha gerçekleşen buluşmada 35 kişi iş sahibi oldu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve İŞKUR iş birliğiyle her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği istihdam buluşmaları, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Altıparmak'taki hizmet binasında gerçekleşti. İş arayan vatandaşlarla işverenlerin daha hızlı buluşması için gerçekleştirilen organizasyonlar sayesinde iş arayan vatandaşlar aradıkları işi daha hızlı bulurken, işverenler de nitelikli ve kalifiye elemanlara kavuşmuş oluyor.

Son olarak Nevpa Otomotiv Firması'nın; kataforez askı, montaj, gaz altı kaynak, plastik enjeksiyon, abkant, alüminyum ve lazer operatörü ihtiyacı doğrultusunda gerçekleştirilen buluşmaya iş arayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İşveren temsilcileri ile iş arayanların birebir görüşme yaptığı buluşmada 35 kişi iş sahibi olurken, katılımcılar görüşmelerden memnun şekilde ayrıldı.

'İSTİHDAM BULUŞMALARI SAYESİNDE İŞ SAHİBİ OLUYORUZ'

Bu faydalı buluşmaları düzenlediği için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederek sözlerine başlayan vatandaşlar, 'Osmangazi Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu istihdam buluşmalarına katılmak için geldik. Burada işverenlerle bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmeler olumlu geçerse aradığımız işe kavuşmuş olacağız. Artık kapı kapı gezerek iş aramıyor bu merkeze gelerek işverenlerle görüşmeler yaparak iş sahibi oluyoruz.' şeklinde konuştu.

Her hafta bir istihdam buluşması gerçekleştirdiklerini belirten Osmangazi Belediyesi İş ve Meslek Danışması Sadullah Ergen, 'Düzenli olarak her hafta gerçekleştirdiğimiz istihdam buluşmalarının bir yenisini bu hafta Nevpa Otomotiv Firması'nın kataforez askı, montaj, gaz altı kaynak, plastik enjeksiyon, abkant, alüminyum ve lazer operatörü ihtiyacı doğrultusunda gerçekleştirdik. İş arayanlar merkezimize başvurarak burada işveren temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler çerçevesinde 35 kişi iş sahibi oldu. Vatandaşların normal şartlarda aylar süren iş bulma süreçleri burada 1 haftada sonuçlanarak iş başı yapıyorlar. Önümüzdeki haftada bir başka firmanın istihdam buluşması gerçekleşecek.' ifadelerini kullandı.

İstihdam buluşmaları hem iş arayan vatandaşlar hem de nitelikli eleman arayan firmalar için önemli bir köprü olmaya devam ediyor.