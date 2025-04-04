18’nci International Junior Cup Yıldız Adayları kampında ilk etap sona ererken, ara vermeden de ikinci etap start aldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın Kemer ilçesinde Viking Park Hotel sahalarında gerçekleştirilen 18’nci International Junior Cup Yıldız Adayları kampı büyük heyecana sahne oluyor. 2 etap şeklinde 1-6 Nisan tarihleri arasında yapılan organizasyonda 1-3 Nisan’da düzenlenen ilk etap, final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Müsabakalar sonunda 2011 yaş grubunda Antalyaspor, 2012 ve 2013 yaş gruplarında Yeniçağ Spor Kulübü, 2014 yaş grubunda Erciyes 38 FK, 2015 yaş grubunda Oflaz Kemer ve 2016 yaş grubunda da Denizlispor mutlu sona ulaştı.

18’nci International Junior Cup Yıldız Adayları kampının 2’nci etabı da hız kesmeden devam ediyor. 2’inci etapta 35 takım 67 yaş grubunda mücadele edecek. Organizasyon binin üzerinde sporcu ve misafire ev sahipliği yapacak. 3 gün boyunca devam edecek turnuva 6 Nisan’da oynanacak final karşılaşmaların ardından sona erecek.