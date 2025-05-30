İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi ‘İMO Bursa 3’ncü Geleneksel Futbol Turnuvası’nı düzenleyerek yeşil sahalarda ter döktü.BURSA (İGFA) - İMO Bursa 3’ncü Geleneksel Futbol Turnuvası, Akyükselen İnşaat sponsorluğunda düzenlendi. Turnuvada 12 takım centilmence mücadele etmek için sahalara çıktı. BPFDD Şükrü Şankaya Futbol Okulu’nda gerçekleşen turnuva finali çekişmeli mücadelelerin ardından kupa töreni ile son buldu.

Kupa töreninde Şube Spor Komisyonuna, turnuvaya katılan inşaat mühendislerine, takımlara destek olan meslektaşlarına ve turnuva sponsoru Akyükselen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Celal Demir’e ve tüm emek verenlere teşekkür eden İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, “İMO Bursa Şubesi ailesi çok büyük bir aile ve ben bizim adımızı ‘Dertliler Kervanı’nın Neferleri’ olarak adlandırıyorum. Bizler hem mesleğimiz ile ilgili hem şehirlerimiz ve ülkemiz ile ilgili dertlilerin bir arada olduğu bir aileyiz. Bu anlamda hepinizin katkıları çok önemli büyük. İMO Bursa ailesi olarak ayrıca meslektaşlarımızı bir araya getiren, sosyalleşmemizi sağlayan etkinliklerimizin yenilerini sizlerin ve komisyonlarımızın destekleri ile düzenlemeye devam edeceğiz. Yeşil sahalarda ter döken ve centilmence geçen maçlar için tüm takımlarımızdaki meslektaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Turnuva kupa töreninde şampiyonluğu İnşaat Beton, 2’inciliği İnşaat Dinamik, 3’üncülüğü 1461 İnşaat takımları kazandı. Turnuvanın Gol Kralı İnşaat Beton takımından İsmail Sürmeli olurken, En Centilmen Takım İnşaat Deprem takımı, En İyi Kaleci İnşaat Beton takımından Haldun Burak Kılıç seçildi.