İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 35,93 arttı, aylık yüzde 0,04 arttı. İnşaat maliyet endeksi verilerine göre yıllık bazda en yüksek değişim işçilik maliyetinde kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,93 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,25 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,25 arttı, işçilik endeksi yüzde 54,93 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 36,72 arttı, aylık yüzde 0,16 artarken, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 33,42 arttı, aylık yüzde 0,35 azaldı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,35 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,26 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,55 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,77 arttı, işçilik endeksi yüzde 58,40 arttı.