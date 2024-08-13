İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66,12 arttı, aylık yüzde 0,40 arttı. İnşaat, bina ve bina dışı yapıların inşaatı maliyetinde en çok yıllık değişim işçilikte gözlendi.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Haziran ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,12 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde1,01 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,80 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,55 arttı, işçilik endeksi yüzde105,50 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,78 artarken, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de yıllık yüzde 67,24 oranında artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyetlerinde bir önceki aya malzeme endeksi yüzde 0,85 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,22 azaldı.