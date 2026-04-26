Ege Bölgesi'nin ihracat ve istihdam lokomotifi Ege Moda Endüstrisi, ihracatta tekrar artışa geçmek için iki koldan pazarlama atağı başlattı.

İZMİR (İGFA) - Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Londra'da 28-29 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan Fashion SVP Fuarı'na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yaparken, aynı tarihlerde hedef pazar olarak belirledikleri Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatı artırmak için Los Angeles'te 21 firmanın katılımıyla 'Sektörel Ticaret Heyeti' gerçekleştirecek.

2026 yılına 6 fuara Milli Katılım Organizasyonu yapma hedefiyle girdikleri bilgisini veren Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Çağlar Bağcı, New York'ta 13-14 Ocak tarihlerinde düzenlenen PV Manufacturing New York Fuarı'na 12 firmayla, 3-5 Şubat 2026 aralığında Fransa'da Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'na 22 firmayla Türkiye Milli Katılım Organizasyonu düzenlediklerini, 28-29 Nisan 2026 tarihinde Londra'da gerçekleşecek olan Fashion SVP Fuarı'na da 10 firmanın katılımıyla Milli Katılım Organizasyonu yapacaklarını dile getirdi.

İngiltere'nin toplam hazır giyim ithalatının 2025 yılında yüzde 14'lük artışla 22,2 milyar dolardan 25 milyar dolara çıktığının altını çizen Bağcı, 'İngiltere'nin hazır giyim ithalat pazarı büyüyor. Türkiye'nin hazır giyim ihracatında da Almanya, Hollanda ve İspanya'dan sonra 4.sırada yer alıyor. Sektör olarak ülkemizin kendi iç dinamiklerinden kaynaklı olarak 3 yıldır ihracatımızda düşüşler yaşadık. 2026 yılından itibaren ihracatta gerilemenin sona ermesi için çabalıyoruz. Yakın coğrafyamızda yaşanan savaşlar sonrasında uluslararası tedarik zincirleri Türkiye'nin güvenli tedarikçi olduğu gerçeğini tekrar hissettiler. Türk hazır giyim sektörüne verdikleri siparişlerde artışları görüyoruz. 2026 yılının ikinci çeyreğinden itibaren bu siparişler ihracat rakamlarımıza olumlu yansıyacak ve ihracattaki düşüşü tersine çevireceğiz' şeklinde konuştu.

LOS ANGELES'TE 21 TÜRK FİRMASI 60 ABD'Lİ ALICIYLA GÖRÜŞECEK

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak Los Angeles'e ilk kez 'Sektörel Ticaret Heyeti' düzenleyeceklerinin altını çizen Başkan Bağcı, 12'si İzmir'den, 7'si İstanbul'dan ve 2'si Denizli'den 21 Türk firmasının 60 ABD'li ithalatçıyla ikili iş görüşmeleri yapacağını belirtti.

ABD'yi 2026 yılında hedef pazar olarak seçtiklerini hatırlatan Başkan Bağcı, 'ABD, 2025 yılında 100 milyar dolarlık giyim ithalatıyla dünyanın uzak ara en büyük giyim ithalatçısı konumunda. Türk hazır giyim sektörümüz için Avrupa'dan sonraki en büyük pazarımız. Ancak dünyanın en büyük pazarından yeterince pay aldığımızı söyleyemeyiz. 2025 yılında 1 milyar dolar ihracatımız oldu. Bu pazara yoğunlaşarak orta vadede ihracatımızı 2 milyar dolara çıkarabiliriz' ifadelerini kullandı.

EHKİB Başkanı Çağlar Bağcı, ABD pazarına yönelik 2026 yılında üçüncü pazarlama faaliyetlerinin 14-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan PV New York Yaz Fuarı'na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu olacağını sözlerine ekledi. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Los Angeles'taki 'Sektörel Ticaret Heyeti'ne EHKİB Başkanı Çağlar Bağcı, Başkan Yardımcıları Gizem Batur ve Tuğba Hazar ile Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli katılırken, Londra Fashion SVP Fuarı'nda EHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Aslan heyette yer alacak.