Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplam 350 milyon 968 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Üreticilerin emeğine vurgu yapan Bakan Yumaklı, 'Toprağa bereket olan her damla alın terinin kıymetini biliyoruz, üreticilerimizi desteklerimizle güçlendiriyoruz. Yapılan ödemenin tüm çiftçiler için hayırlı ve bereketli olsun' ifadelerini kullandı.