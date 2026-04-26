Kayseri Ticaret Odası (KTO), Antalya'da düzenlenen 14. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'na 'AB Tescilli Kayseri Pastırması' damgasını vurdu. Şehrin gastronomi değerlerini dünyaya açan KTO'nun bu başarısı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından takdim edilen teşekkür plaketi ile onurlandırıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, TOBB'un desteğiyle kapılarını açan 14. YÖREX Fuarı, bu yıl çok özel bir törene ev sahipliği yaptı. Kayseri'nin kadim lezzeti Kayseri Pastırması'nın Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Tescili alması dolayısıyla, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'a teşekkür plaketi takdim edildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinden plaketi alan Başkan Gülsoy, bu tescilin Kayseri'nin dünya mutfağındaki yerini sağlamlaştırdığını vurguladı.

GÜLSOY : KAYSERİ'NİN YÖRESEL ÜRÜNLERİ YÖREX'TE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Fuar süresince ziyaretçilerin akınına uğrayan KTO standında açıklamalarda bulunan Başkan Ömer Gülsoy, coğrafi işaretli ürünlerin sadece birer kültürel miras değil, aynı zamanda dev bir ekonomik güç olduğunu belirtti.

Gülsoy şunları söyledi: ' Dünyada coğrafi işaretli ürünler pazarı gelişerek artmakta. 16 senede neredeyse 18 kat arttı ve 1800'ün üzerine çıktı. TOBB'un desteğiyle AB'de tescilli ürün sayısı 46'ya çıktı. Daha bir bu kadar ürünümüz de sırada bekliyor. Dünya genelinde coğrafi işaretli ürünler 200 milyar dolarlık bir pazar payına sahip. Amacımız bu büyük pastadan Kayseri olarak hak ettiğimiz payı almaktır. Hedefimiz, ürünlerimizin sadece sergilenmesi değil, sürdürülebilir bir ekonomik kazanca dönüşmesidir. Bu kapsamda hem Coğrafi işaret algısının hem de bilinirliğinin artmasını sağlayan YÖREX Fuarı, şehrimiz ve ülkemiz adına oldukça önemlidir. YÖREX, yöresel ürünlerin getirildiği, gösterildiği fuar olmanın dışında kendini geliştiren bir fuar. Yerel ürünlerimizin tanıtımına olan bağımlılığımızı vurgulamak istiyoruz. Bizde Kayseri Ticaret Odası olarak geniş bir ekiple fuarda yerimizi alarak kadim şehrimizin coğrafi işaretli ürünlerini sergiledik. Standımıza gelen misafirlerimize pastırma, sucuk, mantı, tandır böreği, kayseri yağlaması, çemen ve nevzine ikramında bulunduk. Kayseri'nin diğer illerle göre marka bilinilirliği daha yüksek.'

17 TESCİLLİ LEZZET, TEK BİR STANTTA BULUŞTU

KTO standı, fuarın en çok ziyaret edilen noktası olurken; başta AB Tescilli Kayseri Pastırması olmak üzere; sucuk, mantı, yağlama, nevzine, tandır böreği, fırın ağzı kebabı, gül baklava, yağ mantısı ve purov mantısı gibi toplam 17 tescilli lezzet görücüye çıktı.

Fuarın açılışının ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve beraberindeki heyet KTO standını ziyaret ederek Kayseri'nin eşsiz lezzetlerini deneyimledi.

YEREL KALKINMANIN ANAHTARI: COĞRAFİ İŞARET

Başkan Gülsoy, yerel değerlere sahip çıkmanın önemine değinerek, 'Sağlıklı ve doğal ürünlere olan ilgi arttıkça, coğrafi işaretli ürünlerimizin katma değeri de artıyor. Bu tesciller sayesinde ürünlerimiz muadillerine göre daha yüksek değerle alıcı buluyor. Bu da yerel kalkınmaya, kadın istihdamına ve ülke ihracatına doğrudan katkı sağlıyor. Biz bu topraklardan çıkan zenginliğin farkındayız ve onu dünyaya pazarlamaya kararlıyız.' dedi.

BAŞKAN GÜLSOY'DAN TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Fuarın verimliliğine ve gördüğü ilgiye dikkat çeken Başkan Gülsoy, 'Ürünlerimizin aldığı tam not, şehrimizin mutfağına olan güvenimizi bir kez daha perçinledi. Bu başarının mimarlarından olan, yerel değerlerin markalaşması yolunda her zaman önümüzü açan ve bizleri bu plaketle onurlandıran TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu organizasyona öncülük eden Antalya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Çandır'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.