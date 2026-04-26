Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), 2026 yılının ilk çeyreğine ait İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nu yayımladı. Raporda, inşaat sektöründe büyüme eğilimi devam ederken, bu büyümenin sürdürülebilirliğinin konuta erişim koşulları ve talep yapısındaki dengelenmeye bağlı olduğu belirtildi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Nisan 2026 İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nu yayımladı. 'Küresel Ekonomi Savaşın Darboğazında' başlıklı çalışmada, küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye'de inşaat sektörünün mevcut durumu ve risk alanları değerlendirildi.

Rapora göre sektör, 2025'in son çeyreğinde yüzde 8,6 büyüyerek 2022'nin ikinci yarısından bu yana yakaladığı ivmeyi 13'üncü çeyreğe taşıdı. Ancak bu büyümenin büyük ölçüde deprem sonrası yeniden imar faaliyetleri ve kamu yatırımları kaynaklı olduğu, sektörün ise yüksek finansman maliyetleri nedeniyle temkinli bir 'eşik dönemi'ne girdiği belirtildi.

Maliyet baskılarının da sürdüğüne dikkat çekilen raporda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şubat ayında inşaat maliyet endeksinin aylık yüzde 1,51, yıllık ise yüzde 25,72 arttığı kaydedildi. Artan enerji ve işçilik giderlerinin kârlılığı düşürdüğü, ciro endeksindeki dalgalı seyrin ise sektördeki kırılganlığı ortaya koyduğu ifade edildi.

Konut piyasasında ise erişilebilirlik sorununun belirleyici olduğu vurgulandı. 2025 sonunda satış hacmi 1,76 milyon adede ulaşsa da talep dengesi sağlanamadı. 2026 Mart'ta ilk el satışlar sınırlı artarken, ikinci el satışlarda gerileme görüldü. Toplam satışların yüzde 68,5'inin ikinci elden oluşması, yeni konut üretimi ile erişilebilir talep arasındaki uyumsuzluğu gözler önüne serdi.

Raporda ayrıca, ipotekli satışların artmasına rağmen toplam içindeki payının düşük kalmasının, finansman koşullarının konuta erişimi kısıtlamaya devam ettiğini gösterdiği ifade edildi.

TMB, sektörün sürdürülebilir büyümesi için üç temel başlığa işaret etti: konuta erişilebilirliğin artırılması, yeşil dönüşüm standartlarına uyum ve kentsel dönüşümün özel sektör yatırımlarıyla dengelenmesi. Önümüzdeki dönemde başarının yalnızca üretim hacmiyle değil; kârlılık yönetimi, dijitalleşme ve özel sektörün sürece katılımıyla ölçüleceği vurgulandı.