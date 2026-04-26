Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin (banka ve finansman şirketleri hariç) Asya Kalkınma Bankası'ndan sağladığı kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 11205) ile 'Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar' yürürlüğe girdi.

Karara göre, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin Asya Kalkınma Bankası'ndan sağladıkları kredilerde KKDF kesintisi oranı yüzde 0 (sıfır) olarak tespit edildi.

Bu düzenleme, söz konusu kredilerin maliyetini düşürerek özellikle kamu ve özel sektörün uluslararası kalkınma bankalarından sağladığı finansmana erişimini kolaylaştırması amaçlandı.

Karar, genel KKDF rejiminde geniş bir değişiklik getirmiyor; yalnızca Asya Kalkınma Bankası kaynaklı krediler için özel bir muafiyet sağlıyor.