Adana Büyükşehir Belediyesi üreticiyi destekleyerek sosyal belediyecilikte etkin hizmet vermeye devam ediyor. Pozantı ve Aladağ ilçelerinin ardından Tufanbeyli'de de üreticiye çilek fidesi dağıtan Adana Büyükşehir Belediyesi, 20 ton nohut tohumunu Tufanbeyli çiftçisine dağıttı.

ADANA (İGFA) - 70 bin çilek fidesi ve 20 ton nohut tohumu dağıtımı nedeniyle düzenlenen törene Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, meclis üyeleri, muhtarlar ve Tufanbeylililer katıldı.

Zeydan Karalar'ın göreve geldiği günden bu yana sadece Pozantı'da 4 milyon çilek fidesi dağıtıldığını hatırlatan Güngör Geçer, Adana'nın; tarımın, sanayinin şehri olma özelliklerinin yanında festivaller şehri haline de geldiğini söyledi.

8 TON EK NOHUT TOHUMU GÖNDERECEĞİZ

Tufanbeyli'ye 20 ton nohut tohumu gönderildiğini, ek ihtiyaç bildirildiği için 8 ton daha gönderileceğini ifade eden Geçer, halkın üretmesi, kazanması ve mutlu olması için üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini açıkladı. Güngör Geçer, Ahmet Aktürk Başkanın seçim sürecinde verdiği sözleri birer birer yerine getirdiğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

İlçede Ekmek Fabrikası'nın temelini de attıklarını ifade eden Geçer, 1 saatte bin ekmek üretecek bir tesis olacağını aktardı.

PAKETLEME TESİNİNİN YAPIMI İÇİN DESTEK OLACAĞIZ

Üreticinin, Adana Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'ndan her zaman destek, yardım alabileceğini anlatan Güngör Geçer, Ahmet Aktürk Başkan'ın söz verdiği paketleme tesisinin yapımı için de destek olacaklarını söyledi.

Adana genelinde üreticiye birçok noktada ve alanda destek olduklarını bildiren Geçer, kentin eskiden olduğu gibi aşın işin olduğu bir şehir haline gelmesi ve ülke sıralamasında yeniden 4. sıraya yükselmesi için mücadele verdiklerini kaydetti.

HALK EKMEK FABRİKASI TEMEL ATMA TÖRENİ

Halk Ekmek Fabrikası temel atma töreninde de ilçe halkına seslenen Güngör Geçer, Ahmet Aktürk Başkan'ın Tufanbeyli halkına söz verdiği tesisin temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Geçer, sağlıklı ve güvenilir şekilde vatandaşın ekmeğe ulaşacak olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. İlçedeki eksiklerin tamamlanacağını açıklayan Güngör Geçer, tarım üretiminin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.