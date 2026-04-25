Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin ekonomik ve sosyal hayatına değer katan sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğu güçlü iletişim kapsamında, Kütahya İş Kadınları Derneği (KİKDER) Başkanı Serda Bal Yıldız ve yönetimini dernek binasında ziyaret etti.

KÜTAHYA (İGFA) - Ziyaret kapsamında; kadın girişimciliğinin desteklenmesi, yerel kalkınmada kadın emeğinin güçlendirilmesi ve şehir ekonomisine katkı sağlayacak iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Şehirde üiretim yapan, istihdam oluşturan ve toplumsal hayatta aktif rol üstlenen kadınlarımızın desteklenmesinin önemi vurgulandı.



Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kadınların ekonomik hayattaki varlığının güçlenmesinin, sürdürülebilir kalkınmada önemli bir rol oynadığını belirterek, bu alanda faaliyet gösteren dernek ve girişimlerin her zaman yanında olduğunu ifade etti. Kütahya'da kadın odaklı projelerin artırılması ve ortak çalışmaların hayata geçirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.



KİKDER Başkanı Serda Bal Yıldız ve yönetimi ziyareti ve desteği için Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.