İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve her yaş grubu öğrencinin kullandığı Yeni Yaşam Alanı D Blok Nöbetçi Kitaphanesi’nde 4-6 yaş arasındaki çocuklara özel masal okuma etkinliği gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın göreve gelmesiyle birlikte İnegöl’de adeta ‘’bilgi deposu’’ dönüşümü gerçekleşti. Ali Hatiopğlu Sokak üzerindeki konak tadilatı ile başlayan Nöbetçi Kitaphane dönüşümü, Gençlik Merkezi ve Huzur-Akhisar Mahallesi’ndeki irtibat noktasındaki alanın düzenlenmesi ile devam etti. Gelinen son süreçte ise Mesudiye Mahallesi Kanal İnegöl ve 5’incisi Yeni Yaşam Alanı içerisindeki belediye hizmet binasının D Blok bölümünde her yaş grubuna özel teknolojik kitaphanenin oluşumu, öğrencilere eğitim alanında önemli destekte bulunmaya devam ediyor.

İNEGÖL’ÜN İLK ÇOCUK KİTAPHANESİ

Yeni Yaşam Alanında oluşturulan D Blok Nöbetçi Kitaphanesi giriş katında 4-6 yaş arası çocukların kullanabileceği İnegöl’ün ilk çocuk kitaphanesinde hafta sonu “Bugünün Çocuklarına Öyküler” etkinliği gerçekleştirildi. Eğlenceli anların yaşandığı etkinliğe katılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bir süre çocuklarla birlikte sohbet ederek hediyelerini iletti. Tüm yaş gruplarının rahatlıkla kullanabileceği kitaphanelere davette bulunan Başkan Alper Taban, ‘’Bu kitaphanede diğer kitaphanelerimizden farklı olarak Anaokulu (5-6 Yaş), ilkokul ve ortaokul öğrencileri için de bölümler tasarlandı. İlkokul bölümünde yıl içerisinde; hikaye ve masal anlatıcılığı, drama, çeşitli el becerileri atölyeleri, serbest okuma atölyeleri gibi çalışmaların yapılacağını duyurmuştuk. Bugün de bu etkinliklerden birini düzenliyoruz. 4-6 yaş arası çocuklarımıza yönelik yapılan masal anlatımı etkinliğimizi daha verimli ve faydalı geçmesi için 30 kişiyle sınırlı tuttuk. Hafta içi 5 gün boyunca etkinlik için kayıtlarımızı aldık. Bugün de Nöbetçi Kitaphane personelimizin anlatımlarıyla masal anlatımı etkinliğimiz gerçekleştiriliyor. Çocuklarını bu anlamlı organizasyona getiren velilerimize teşekkür ediyor, daha da çok kullanılmasının çocuklarımız için faydalı olacağını bildirmek istiyorum. Öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.’’ dedi.