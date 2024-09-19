19 Eylül Gaziler Günü, ülke genelinde olduğu gibi İnegöl’de de düzenlenen törenlerle kutlandı. Yapılan törende, tüm gazi ve şehitlerimiz yad edildi. Protokol üyeleri, gazileri evlerinde ve Gaziler Derneği’nde de ziyaret ederek onure etti.

BURSA (İGFA) - 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal Rütbesi ve Gazi Unvanı’ verilerek tüm gazilere armağan edilen ve her yıl kutlanan Gaziler Günü, 103. Yılında İnegöl’de de her yıl olduğu gibi coşkuyla kutlandı. Resmi törenlerle başlayan kutlamalar, Halhalca Şehitliğinin ziyareti, gazi ziyaretleri ve Gaziler Derneği ziyareti ile devam etti.

ÇELENKLER GAZİLER ONURUNA ANITA BIRAKILDI

Bugün 10.30’da başlayan törenler Küçükçalık Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi. Törene; İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Garnizon Komutanı Binbaşı Ramazan Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen ve gaziler, siyasi parti Başkan ve yöneticileri ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Çelenk sunumuyla başlayan törende sırasıyla Kaymakamlık çelengi, Garnizon Komutanlığı çelengi, Belediye Başkanlığı çelengi ve İnegöl Muharip Gaziler Derneği çelengi anıta bırakıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen yaptı.

HALHALCA ŞEHİTLİĞİ ZİYARET EDİLDİ

Protokol üyeleri ve gaziler, törenin ardından Halhalca Şehitliğini ziyaret etti. Burada da tüm gazi ve şehitlerimiz adına dualar edilip Kuran-ı Kerim tilavetleri okundu.

GAZİLERE ZİYARET

Protokol üyeleri şehitlik ziyaretinin ardından 2 gaziyi evlerinde ziyaret etti. Programlar daha sonra Gaziler Derneği’nin ziyaretiyle son buldu.