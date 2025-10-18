İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği iş birliğinde düzenlediği 'Aile Okulu' eğitimleri Cuma akşamı gerçekleştirilen Psiko-Hekim Abdülaziz Yılmaz'ın 'Kayıp Nesil; Annesiz Çocuklar, Babasız Evler' semineri ile başladı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde 6 yıldır düzenlediği 'Aile Okulu' eğitimlerinin 7'ncisi, 'Aile Yılı Özel' konseptiyle 17 Ekim Cuma akşamı başladı. Toplumun temelini oluşturan ailenin önemi, mutlu ve huzurlu aile olabilmenin yöntemleri, çocuk yetiştirmenin püf noktaları gibi çeşitli eğitim ve seminerlerin yer aldığı Aile Okulu eğitim programları 7 hafta boyunca her Cuma 20.30'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacak. Aile Okulu seminerleri sonunda her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav gerçekleştirilecek. Yapılacak sınavda 1'inci olan yarım, 2'nci olan çeyrek, 3'üncü olan ise gram altın ile ödüllendirilecek.

İLK SEMİNERDE ABDÜLAZİZ YILMAZ İNEGÖLLÜLLERLE BULUŞTU

Aile Okulu seminerlerinin ilki Cuma akşamı yapıldı. Psiko-Hekim Abdülaziz Yılmaz'ın 'Kayıp Nesil; Annesiz Çocuklar, Babasız Evler' konulu seminerle katılımcılara anlatımlarda bulundu. Seminerin açılışında konuşan AHİD Başkanı Naci Köseoğlu da Aile Okulu eğitimlerinin önemine dikkat çekti. Naci Köseoğlu, '2025 yılı Aile Okulu Seminerlerimiz hayırlı olsun. Neslimizin ve nefsimizin, ailelerin kurtuluşuna, huzuruna vesile kılsın inşallah. Kurulduğu günden beri şu sloganla, şu ayeti kerimenin düsturuyla hareket ediyoruz; 'Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun.' Ve yine kendi içinizden kendileriyle sükun, huzur bulasınız diye kendi cinslerinden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet meydana getirmesi onun varlığının alametlerindendir, delillerindendir diyerek evlerimizin, yuvalarımızın cennetten bir köşe, huzur ve sükun diyarı olması için kurulduğu yıldan beri aile mektebi derslerine, Aile Okulu adı altındaki bu seminerlere çok önem verdik. Çünkü biliyorduk ki her şeyin başı eğitim. Allah (cc) hayvanları yaratırken adeta onlara vahiy ederek onların canlarına, içlerine kodlamış. Bir ördek doğuştan yüzmeyi biliyor, bir kuş çok kısa zamanda uçmayı öğreniyor. Ama insanoğlu öyle değil, eğitime muhtaç. Kafası, kalbi, midesi boş olarak dünyaya geliyor. İşte burada neyle doldurduğumuz önemli. Kuran ve sünnet düşüncesiyle, İslami bir bakış açısıyla mı bakacağız veya iman gözüyle mi her şeyi değerlendireceğiz yoksa bugün beşeri sistemlerin, batıl ideolojilerin veya nefsani bir bakış açısıyla mı değerlendireceğiz. İşte bu noktada imtihana çekilen insan eğer eğitimle düşüncesini, zihnini, kalbini, beynini şekillendirirse orada Müslüman bir aile meydana gelir' dedi.

AİLE OKULUNUN 7 HAFTALIK PROGRAMI

Aile Okulu programının devam eden haftalarda yapılacak seminerleri ise şöyle: 24 Ekim'de Eğitimci-İlahiyatçı Hasan Basri Balcı 'Huzurlu ve Mutlu Aile' semineri, 31 Ekim'de Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi ve MEDAV Başkanı Tayyip Elçi 'Tesettür ve Mahremiyet' semineri, 07 Kasım'da Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan 'Aileyi Koruyan Formüller' semineri, 14 Kasım'da Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Doç. Dr. Burhan İşliyen 'Evlilikte Dikkat Edilecek Hususlar' semineri, 21 Kasım'da Eğitimci-İlahiyatçı Prof. Dr. Ali Akpınar 'Hz. Peygamberin (sav) Önderliğinde Güçlü Aile' semineri, 28 Kasım'da Araştırmacı-Eğitmen-Yazar Ali Erkan Kavaklı 'Başarılı ve Ahlaklı Çocuk Eğitimi'.