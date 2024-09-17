İnegöl Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği eğitim yardımları için başvurular 19-30 Eylül tarihleri arasında alınacak. Belediye Başkanı Alper Taban, her öğrenciye 2 taksit şeklinde toplam 5 bin TL olmak üzere, bin öğrenciye 5 milyon TL eğitim yardımı yapılacağını açıkladı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 2024-25 eğitim öğretim yılı üniversite öğrencilerine yönelik eğitim yardımı başvuruları başlıyor. Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hayriye Durmuş ile birlikte yeni eğitim öğretim yılı eğitim yardımlarına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Lisans ve ön lisans eğitimini sürdüren 1000 öğrenciye Kasım ve Ocak aylarında iki taksit halinde toplamda 5 bin TL eğitim yardımı yapılacağı açıklandı. 1500 ilk ve ortaokul öğrencisine de 1000’er TL’lik kırtasiye çeki yardımı yapıldığını kaydeden Başkan Taban, toplamda 6,5 milyon TL eğitim yardımı gerçekleştirileceğini söyledi.

“DOLU DİZGİN BİR ŞEKİLDE İŞLERİMİZİ YÜRÜTÜYORUZ”

Eğitim yardımlarına ilişkin yapılan basın toplantısında konuya ilişkin bilgi veren Başkan Taban, şöyle konuştu: “İnegöl’ümüzün dört bir tarafında gerek üst yapı çalışmaları gerek kültür, sanat, spor, eğitim tüm alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 5 ay oldu dönem başlayalı. Stratejik Planımızı hazırladık, Bakanlığımıza sunduk, meclisten geçirdik ve dolu dizgin bir şekilde işlerimizi yürütüyoruz. Bugün de eğitim yardımlarımızla ilgili bir duyuru için burada toplandık.”

1500 İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNE KIRTASİYE YARDIMI YAPILDI

“Yeni eğitim öğretim yılımız başladı. 2024-25 eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarımıza başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Okulların açılmasıyla beraber ilk ve ortaokul öğrencilerimize kırtasiye yardımlarımızı ulaştırdık. 1500 öğrencimize 1000’er TL destek vermiştik. Umuteli Derneğimiz üzerinden ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına bu yardımı yapmıştık. Bugün de üniversite öğrencilerimize yapacağımız eğitim yardımlarının başvuru sürecini duyurmak için bir aradayız. Geçtiğimiz yıl bin öğrencimize 3 biner TL eğitim yardımı gerçekleştirmiştik. Şimdi bunu 5 bin TL olarak güncelliyoruz ve yine bin öğrencimize eğitim yardımlarını gerçekleştireceğiz.”

GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ

“Gençlerimize güveniyoruz. Onlar bu ülkenin yarınları. Yarının yöneticileri, esnafları, girişimcileri… Bizler de eğitim süreçlerinde gençlerimizin yanlarında olmak istiyoruz.”

EĞİTİM YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

“Öğrencilerimiz eğitim yardımlarına nasıl başvuracaklar? 19-30 Eylül tarihleri arasında online olarak başvuruları alacağız. İnegöl Belediyesi e-belediye sayfasında yer alan e-başvuru sayfasından başvurularını yapabilecekler. Buradaki alanları eksiksiz ve doğru şekilde doldurmalarını istiyoruz öğrencilerden. Bir aileden iki öğrenci varsa birine yardım yapılabiliyor. İkametin İnegöl’de olması gerekiyor. Hem lisans hem de ön lisans öğrencilerimiz başvuru yapabilecekler. Başvuru sonuçları da yine aynı portal üzerinden açıklanacak. Eğitim yardımları her yıl olduğu gibi yine bahar ve güz dönemlerinde iki taksit şeklinde Kasım-Ocak aylarında öğrencilerimizin hesaplarına yatırılacak.”

EĞİTİME HER ALANDA DESTEK

“Eğitime yönelik daha başkaca katkı ve desteklerimiz de var. Yeri geliyor yeni bir eğitim yuvası için arsa desteği sağlıyoruz, yeri geliyor okul bahçelerinin bakım ve temizliği yapılıyor. Ben bu noktada öncelikle Milletvekilimiz Ayhan Salman ve İlçe Başkanımız Mustafa Durmuş’a teşekkür ediyorum. Devlet kanadından alacağımız desteklerde öncelikle Bakanlıklarımızın kapılarını çalmamız gerekiyor. Bu noktada da Milletvekilimiz ve İlçe Başkanımızın destek ve katkılarıyla eğitim öğretimde daha iyi imkanlar sağlanması adına bu destekleri onlar üzerinden almış oluyoruz.”

CUMHURBAŞKANIMIZ BELEDİYECİLİĞİN SADECE ÇÖP TOPLAMAK OLMADIĞINI ÖĞRETTİ

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da AK Parti hükümetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm vatandaşların eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye kadar tüm meselelerle detaylı şekilde ilgilendiğini ifade ederek; “Ancak sosyal belediyeciliğin en önemli liderlerinden biri olan Sayın Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla belediyeciliğin sadece çöp toplamak, alt yapı ve üst yapı hizmetleriyle kifayet edecek kurumlar olmadığı noktasında önemli bir başlangıç yaptı. Sonrasında da bütün belediyelerimiz vatandaşlarımızın tün ihtiyaçları noktasında katkı sağlamaya başladı. İnegöl Belediyemiz de yıllardır bu manada çok başarılı işlere imza atıyor. Öğrencilerimize katkı sunmak zorundayız. Onların sosyokültürel gelişimleri, sportif gelişimleriyle ilgili her anlamda belediyemiz zaten destekliyor. Üniversite öğrencilerimizin yurt kuraları da çekildi. Hemen hemen tüm öğrencilerimiz yurt ve barınmayla ilgili konularını halletmiş vaziyette. Hükümetimiz ve Gençlik Spor Bakanlığımız bu noktada çalışmalarına devam ediyor. Belediyelerimizin de gençlerimize, kadınlara yönelik sosyal belediyecilik çalışmaları bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.