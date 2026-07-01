Balıkesir Büyükşehir Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde muhtarlarla kurduğu güçlü iletişim bağı sayesinde hizmet kalitesini her geçen gün artırıyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın insan odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda muhtarlarla kurulan güçlü iletişim sayesinde her mahallenin ihtiyaç ve taleplerine anında çözüm üretiliyor.

Bu kapsamda 20 ilçedeki 1133 mahalle muhtarına düzenli olarak ziyaretler gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Erkan Uzun, mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinliyor.

Merkez ve kırsal mahalleleri adım adım gezerek saha incelemelerinde bulunan Başkan Uzun ve ekibi, yerinde tespitlerle hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini de sağlıyor.

'HER BİR MUHTARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

Balıkesir'in 20 ilçesinde her bir mahalle muhtarını düzenli aralıklarla ziyaret ettiğini söyleyen Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Erkan Uzun, 'Balıkesir'imizdeki tüm mahallelerimizde her bir muhtarımızı ziyaret ediyor, Ahmet Başkan'ımızın selamlarını iletiyoruz. Mahallelerimizin taleplerini tek tek not alıp her türlü ihtiyacın anında çözülmesi için de tüm imkânları seferber ediyoruz. Çok geniş bir coğrafyaya sahip olan ilimizde özellikle en uçtaki kırsal mahalleden, merkez mahallelerimize kadar her noktada etkin çalışmalar yürütüyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde şehrimizi en ileriye taşımak için gece gündüz görev başındayız. Başkanımızın da dediği gibi muhtarlarımız bize ulaşmak için beklemiyor, biz onların yanına gidiyor ve taleplerini doğrudan dinliyoruz. Altyapıdan üstyapıya, sosyal desteklerden çevre düzenlemelerine kadar birçok konuda yapılan çalışmalar ve gelen taleplere göre planlamalar yapıyoruz. Yerinde tespit edilen ihtiyaçların çözümü noktasında da Büyükşehir Belediyemizin tüm daire başkanlıklarıyla tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.