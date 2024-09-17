Gölcük Belediyesi, kültür-sanat kenti olan ilçede yeni sanatçılar yetiştirmek için açtığı Tiyatro Kursu’nda yeni dönem kayıtları başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, kültür-sanat sevgisini gelecek kuşaklara aşılamak için başlattığı Tiyatro Kursu eğitimleri devam ediyor. Kültür-Sanat Kenti Gölcük sloganıyla yeni yetenekler yetiştirecek olan Gölcük Belediyesi Tiyatro Kursu, yeni dönem için kayıtlarına başladı. 4 Ekim 2024 Cuma gününe kadar devam edecek kayıt işlemlerine, kursa başvuran adaylar için yetenek sınavı düzenlenecek.

BAŞVURULAR MEHMET AKİF ERSOY KÜLTÜR MERKEZİ’NDE

8-14 ve 15-25 yaş gurupları için düzenlenecek kursa kayıt olmak isteyen adaylar müracaatlarını Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde bulunan Gölcük Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nden yapabilecek. Başvuru yapmak isteyenler, detaylı bilgi için 0262 412 88 47 numaralı telefonu arayabilirler.