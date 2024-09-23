Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin (THTM), 15 Eylül'de İstanbul Kartal'dan başlayan ve 28 Eylül'de Adana İncirlik'teki NATO Üssü'nde sona erecek yürüyüşünün dokuzuncu günündeki durağı Konya oldu.

THTM’nin Konya programı Gedavet Parkı'nda NATO karşıtı serginin açılması ile başladı. Sergi yoğun ilgiyle karşılandı.

Ardından THTM temsilcileri Konya'da kendilerini karşılayan yurtseverlerle birlikte saat 18.30’da Gedavet Parkı önünden Zafer Meydanı’na yürüyüşe geçti.

Yurtseverler “Katil İsrail, işbirlikçi AKP”, “Yurtseverler NATO’ya boyun eğmiyor”, “Katil NATO, ülkemizden defol”, “Boyun eğme, memlekete sahip çık” sloganlarıyla Konya sokaklarını inletti.

‘Neden bağımsızlığımızı teslim edelim?’

Zafer Meydanı’na gelindiğinde; Konyalı yurtseverler adına söz alan Damla Çarmızol, NATO’ya karşı yürüyüşün tarihsel öneminden bahsetti. NATO’nun işlediği suçlara değinen Çarmızol “NATO gittiği her yere savaş götürmüş, binlerce insanın ölmesine sebep olmuştur. Neden halkımızın ölmesine göz yumalım? NATO ülkeleri bölmüş, haritaları değiştirmiştir. Biz neden başka ülkelerin ya da kendi ülkemizin sınırlarını NATO’ya teslim edelim? NATO nükleer tehdit demektir. Menzili 25 km olan NATO’nun nükleer füzelerinin ülkemize karşı tehdit olduğu açıktır. Amaç başka ülkeleri savaşlardan caydırmak değil, Türkiye'ye göz dağıdır. Neden bu göz dağına boyun eğelim? Neden bağımsızlığımızı başka bir güce teslim edelim?” dedi.

‘NATO patronların cebi dolsun diye var’

Sözlerine NATO ile sermaye bağını vurgulayarak devam eden Çarmızol “NATO tüm bu suçları, patronların cebi dolsun diye işliyor. Koçlar, Sabancılar kazansın, silah şirketlerinin cebi dolsun diye bunca vahşet. Buradan emekçilerimize fayda yok. İşçilerimiz, emekçilerimiz yoksulluktan kırılırken, neden bir avuç zenginin çıkarı için savaşlarda ölelim? Tüm bunları reddediyoruz! Ülkemiz NATO’dan çıkıncaya kadar, NATO ülkemizden çıkıncaya kadar, ülkemizde hiçbir yabancı asker kalmayıncaya kadar, emekçilerin patronsuz ve NATO’suz Bağımsız Cumhuriyeti’ni kuruncaya kadar mücadelemiz sürecek'' diyerek sözlerini sonlandırdı.

‘İsrail’in çimentosunu eksik etmeyen işbirlikçilerine karşı yürüyoruz’

Damla Çarmızol'dan sonra THTM adına söz alan Burçak Özoğlu, NATO’ya karşı yürüyüşün güncelliğinden bahsetti ve bağımsızlık mücadelesinin önemini vurguladı. Özoğlu: “Emperyalist savaşa karşı yürüyoruz. Biz insanlık suçu işlenen, Filistin halkınının soykırımına yol açan İsrail saldırganlığına karşı da yürüyoruz. İsrail saldırganlığına timsah gözyaşları döken ama öte yandan onunla işbirliği yapan, İsrail'in enerjisini, çimentosunu, demirini ona gönderen, eksiksiz bırakmayan işbirlikçilerine karşı da yürüyoruz.” dedi.

‘Yarın savaşa sokulmayacağımızın garantisi var mı?’

Özoğlu sözlerine “Şu haritaya bir bakın, Türkiye'nin patlamaya hazır bir bomba olduğunu göreceksiniz. Kuzeyimizdeki savaşta, güneyimizdeki savaşta, Filistin'de, Lübnan'da, Ukrayna'da bize yönelmiş tehditler artarken Türkiye halkı güvende midir? Biz Nato'ya karşıyız derken, İsrail'e karşıyız derken emperyalizme karşıyız derken güncel bir şeyden bahsediyoruz. Yarın sabah uyandığımızda fiilen savaşa sokulmayacağımızın garantisi var mı? Hadi bize henüz bulaşmadı diyelim bugün ülkemizdeki açlığı, yoksulluğu, çiftçilerin emekçilerin, işçilerin yaşadığı zorluğu Nato'dan bağımsız, ABD'den bağımsız düşünebilir miyiz? Biz bugün okullarında temiz su, sabun buunduramayan bir ülkeyiz. Biz bugün 8 yaşındaki kız çocuklarını koruyamayan, ölüme terk eden bir ülkeyiz. Biz bugün gençlerimize iş ve gelecek veremeyen bir ülkeyiz. Hanginiz mezun olduktan sonra mesleğinizi yapabileceğinizin, iş bulabileceğinizin güvencesine sahipsiniz?” diyerek devam etti.

Erdoğan’ın NATO sözlerine sert yanıt

Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO müttefikimizdir sözlerine değinen Burçak Özoğlu: “Daha bugün Recep Tayyip Erdoğan demiş ki ABD, NATO müttefikimizdir. O yüzden kendimizi güvende hissediyoruz. Sizler kendinizi güvende hissediyor musunuz soruyorum? Üstümüzde bombalar gezerken, her yanımız savaş yangınındayken, daha 2 gün önce yanıbaşımızdaki bir ülkede insanların ceplerinde cihaz patlatacak kadar kural tanımamış bir tehlike tepemizdeyken! Bu ülke ne zaman güvendeydi hatırlayalım. Bu ülke kurulurken güvendeydi. Kendi halkının emperyalizme karşı verdiği savaşta güvendeydi. Bu Cumhuriyet'i kuranlar, NATO’nun güvencesiyle mi kurdular? Yoksa kendi halkının güvencesiyle mi kurdular? Bir hatırlayalım. Bizim güvencemiz ancak bağımsızlığımızı ilan ettiğimizde olur. Ancak kendi kararımızı verdiğimizde olur.'' diyerek THTM ile birlikte mücadele çağrısıyla sözlerini sonlandırdı.

Yürüyüş nasıl devam edecek?

İstanbul'dan başlayan NATO'ya ve emperyalizme karşı yürüyüş, Konya’nın ardından Ereğli, Niğde Ulukışla, Mersin ve Mersin Tarsus’tan geçerek Adana İncirlik Üssü'nde sona erecek. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde ilan ettiği NATO’ya ve emperyalist savaşa karşı kampanyası yürüyüş ve etkinliklerin ardından 3 Kasım'da İstanbul Kartal'da düzenlenecek kitlesel bir mitingle sona erecek.