Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Van Gölü Havzası'nda devam eden inci kefali göçü sırasında çekilen dikkat çekici bir görüntüyü paylaştı. Göç eden balıkların arasında görüntülenen su kaplumbağası, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğini gözler önüne serdi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Van Gölü Havzası'nda her yıl gerçekleşen inci kefali üreme göçüne ilişkin dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, göç eden inci kefallerinin arasında görüntülenen bir su kaplumbağası, bölgedeki doğal yaşamın uyumunu ve ekosistemin zenginliğini ortaya koydu.

Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, inci kefali göçünün yalnızca bir balık türünün üreme yolculuğu olmadığına dikkat çekilerek, bu sürecin aynı zamanda bölgedeki birçok canlı türünün yaşam döngüsüne ev sahipliği yapan önemli bir doğa olayı olduğu vurgulandı. Açıklamada, 'Van Gölü Havzası'nda her yıl gerçekleşen inci kefali üreme göçü, yalnızca bir balık türünün yolculuğu değil; aynı zamanda zengin bir ekosistemin yaşam hikâyesidir' ifadelerine yer verildi.

Göç eden balıkların arasında görüntülenen su kaplumbağasının, bu eşsiz doğal mirasın farklı canlı türlerine yaşam alanı sunduğunu gösterdiği belirtilirken, doğadaki her canlının ekolojik dengenin vazgeçilmez bir parçası olduğu kaydedildi.